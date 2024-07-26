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維權人士李翹楚二審維持原判 羈押時間已接近刑期

2024年7月26日

據維權網訊息，中國人權人士李翹楚所謂煽動顛覆國家政權罪一案，於7月26日二審宣判，維持原判，刑期三年零八個月。按照她已於2021年2月6日被羈押計算，應於下周8月3日獲釋。

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三年零八個月的刑期，按照李翹楚先行羈押的時間計算，應於8月3日出獄（圖為國際特赦組織組織在台北聲援繫獄的中國人權人士）
三年零八個月的刑期，按照李翹楚先行羈押的時間計算，應於8月3日出獄（圖為國際特赦組織組織在台北聲援繫獄的中國人權人士）圖片來源： picture alliance / Wiktor Dabkowski

（德國之聲中文網）今年2月，李翹楚一審被判三年零八個月後，歐盟駐華代表團的官方微博曾發布訊息，對判決予以譴責。歐盟的微博寫道，李翹楚曾致力於保護農民工和女性的權力。

X平台上聲援李翹楚的帳號FreeLiQiaochu寫道，這位90後勞工權益倡導者、女權主義者曾於2020年被警方帶走，秘密關押長達四個月。釋放後，她在推特記錄被囚經歷，聲援其他被捕人士，並持續投訴關押許志永的看守所伙食問題。2021年2月6日，她被北京國寶郭某約談，隨後被山東臨沂警方帶走，因涉嫌煽動顛覆罪關押於臨沂市看守所。

"因言獲罪、因愛獲罪"

繫獄律師丁家喜的妻子羅勝春一直聲援李翹楚。羅勝春7月23日在X平台發帖寫道："因言獲罪，因愛獲罪的翹楚一審被判刑三年零八個月。翹楚上訴後7個多月，法院一直不予任何回音，直到昨天才得知二審將於7月26日宣判。囚禁三年多，翹楚一直疾病纏身，家屬多次申請取保被拒，家屬要求會見也一直被拒。8月3日是翹楚刑滿釋放的日子，為飽受磨難的翹楚禱告，禱告她平安回家！"

羅勝春曾轉發一份山東臨沂檢察署2022年2月28日對李翹楚的起訴書，該起訴書中寫道：被告人李翹楚與許志永系戀人關係，深受許志永顛覆國家政權思想影響，2019年，被告人李翹楚在許志永的指使下，為許志永搭建個人部落格，上傳許志永撰寫的大量顛覆國家政權文章，宣揚煽動顛覆國家政權思想。

去年11月，法律學者許志永因顛覆國家政權罪名二審被判14年監禁。同為"廈門聚會案"的人權律師丁家喜被判12年監禁，常瑋平律師被判三年六個月。

"打破恐懼"

德國之聲此前報導，李翹楚2020年9月曾公開自己在指定居所監視居住期間，被套上黑頭套並銬上手銬，房間裡24小時都是白燈光與監視錄影機。

李翹楚在當時撰寫的"被連坐煽顛、指定監視居住的120天"一文文末寫道："即使說出來的代價是再次失去自由，我也不後悔自己的經歷書寫，因為我知道，在我鼓起勇氣說出真相的那一刻，國保們努力創造的屈辱感、恐懼感便被輕易打破了。如果不能勇敢的講，那就不能自由的行動。我們應該不迴避、不嫌麻煩的講，還要講出細節、創傷和軟弱，那些避而不談、隱而不宣的，正是他們害怕我們去做的事情。"

（綜合報導）

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李翹楚：被連坐煽顛、指定監視居住的120天

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