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維基解密
維基解密WikiLeaks，成立於2006年，是非盈利的網路媒體，主要通過協助知情人向公眾公佈鮮為人知的訊息，揭露政府、組織、企業的腐敗行為或其他不公現象。
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即時新聞
2024年4月11日
2024年4月11日
拜登表示正在考慮撤銷對阿桑奇的指控
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
維基解密創始人阿桑奇是否會被引渡？
維基解密創始人阿桑奇是否會被引渡？
有關是否向美國引渡維基解密創始人阿桑奇的司法較量即將進入下一輪，也許是最後一輪。一些德國聯邦議員認為，這是一場政治審判。
政治
2024年2月20日
2024年2月20日
命運再懸！英法院駁回阿桑奇引渡上訴
命運再懸！英法院駁回阿桑奇引渡上訴
維基解密創始人阿桑奇上交到英國高等法院的兩項上訴近日被駁回，無國界記者組織認為，51歲的阿桑奇現在被移交給美國的可能「比以往都要大」。他的妻子透露，阿桑奇下周將在英國發起「最後一搏」。
政治
2023年6月10日
2023年6月10日
阿桑奇妻子敦促歐盟向美國施壓
阿桑奇妻子敦促歐盟向美國施壓
周二，維基解密創始人阿桑奇的妻子敦促歐盟對美國採取"強硬立場"，確保目前被關押在英國的阿桑奇能夠重獲自由。
政治
2022年12月18日
2022年12月18日
德國聯邦議員簽署公開信呼籲撤銷引渡阿桑奇
德國聯邦議員簽署公開信呼籲撤銷引渡阿桑奇
德國聯邦議院超過80名議員聯名簽署公開信，反對將維基解密創辦人阿桑奇引渡到美國。公開信指出，引渡將是「對破壞新聞自由釋放的一個致命訊號」。
政治
2022年7月8日
2022年7月8日
阿桑奇和律師莫裡斯在獄中完婚
阿桑奇和律師莫裡斯在獄中完婚
維基解密創始人朱利安‧阿桑奇和未婚妻斯特拉‧莫裡斯本周三在倫敦東南一個戒備森嚴的監獄內共結連理。兩人育有兩名幼兒。
政治
2022年3月24日
2022年3月24日
阿桑奇又少一個希望
阿桑奇又少一個希望
有關朱利安‧阿桑奇（ Julian Assange ）案，法院又做出一項裁決：這位維基解密創始人不能向英國最高法院上訴。這樣，他是否終將被引渡給美國？
政治
2022年3月15日
2022年3月15日
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