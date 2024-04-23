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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

維吾爾

主要分佈在中國西北部的一個民族。

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即時新聞

2024年4月23日

訪華前夕 布林肯批中侵犯維吾爾人權

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深度報導

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）

聯合國人權高專: 中國在新疆和西藏侵犯基本權利

聯合國人權高專: 中國在新疆和西藏侵犯基本權利

聯合國人權事務高級專員蒂爾克本周一（3月4日）表示，中國正在侵犯其新疆和西藏地區的基本權利，蒂爾克呼籲中方做出改變。他還要求北京釋放因「尋釁滋事」這一不明確定義的罪名而被捕的人權人士。
政治2024年3月4日
China Volkswagen-Werk in Xinjiang

德語媒體：大眾是時候撤出新疆了

德語媒體：大眾是時候撤出新疆了

一周前，大眾公司在新疆涉嫌捲入踐踏維吾爾人權事件的醜聞被曝光之後，大眾高層宣佈將就此展開調查。一段時間以來，要求大眾等德國企業撤出新疆的呼聲越來越高。
媒體2024年2月23日
中國不僅僅是德國大眾的首要市場，也是極其重要的生產基地

德語媒體:德國願為新疆人權付出多大代價?

德語媒體:德國願為新疆人權付出多大代價?

圍繞德國大眾是否應撤出新疆，德語報刊繼續展開激辯。《人民之聲報》認為，德國正面臨艱難抉擇：要麼為了人權事業而大幅犧牲經濟福祉，要麼就繼續依靠專制政權。《南德意志報》則指出，德國企業現在撤出新疆並不太會遭到北京的嚴厲懲罰。
媒體2024年2月16日
VW-Werk in China

德語媒體：大眾汽車應立即撤出新疆

德語媒體：大眾汽車應立即撤出新疆

新疆日益惡化的人權記錄以及使用強制勞工的指控，令在當地經營的西方企業也成為眾矢之的。上周，德國化工業巨頭巴斯夫（BASF）已經宣佈撤出新疆。
媒體2024年2月15日
China 2019 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Teststrecke SAIC Volkswagen in Turpan

新疆試車場被指涉強迫勞動 大眾壓力日增

新疆試車場被指涉強迫勞動 大眾壓力日增

在新疆深度投資的大眾汽車面臨越來越大的輿論壓力。德國媒體披露，大眾在新疆吐魯番的試車場地建造工程中，有維吾爾族強迫勞工的參與。
政治2024年2月15日
大眾正在與合資企業討論涉新疆業務未來方向

大眾汽車會是下個撤出新疆的德企嗎？

大眾汽車會是下個撤出新疆的德企嗎？

繼德國化工集團巴斯夫上周宣佈撤出新疆之後，外界關注著另一個也深耕中國的德國企業——大眾汽車是否會跟上巴斯夫的腳步？一位大眾發言人表示：正在與合資企業討論涉新疆業務未來方向。
政治2024年2月14日
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external

在土耳其維吾爾人擔心被遣返中國

數十年來，從中國逃亡到土耳其的維吾爾人找到了一個安身之所。但如今他們擔心，如果土耳其議會批准與中國的引渡條約，自己是否會被遣返中國而面臨監禁。
人權2021年2月28日05:18 分鐘
China Hikvision Überwachungskamera

獨家：被指協助壓迫維吾爾人的海康威視 歐盟在用！

為了遏制新冠病毒的傳播，歐盟機構使用了海康威視生產的紅外熱像儀檢測體溫。該中國科技巨頭被指涉嫌協助監控維吾爾人。
人權2020年10月27日