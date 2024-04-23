You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
維吾爾
主要分佈在中國西北部的一個民族。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年4月23日
2024年4月23日
訪華前夕 布林肯批中侵犯維吾爾人權
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
聯合國人權高專: 中國在新疆和西藏侵犯基本權利
聯合國人權高專: 中國在新疆和西藏侵犯基本權利
聯合國人權事務高級專員蒂爾克本周一（3月4日）表示，中國正在侵犯其新疆和西藏地區的基本權利，蒂爾克呼籲中方做出改變。他還要求北京釋放因「尋釁滋事」這一不明確定義的罪名而被捕的人權人士。
政治
2024年3月4日
2024年3月4日
德語媒體：大眾是時候撤出新疆了
德語媒體：大眾是時候撤出新疆了
一周前，大眾公司在新疆涉嫌捲入踐踏維吾爾人權事件的醜聞被曝光之後，大眾高層宣佈將就此展開調查。一段時間以來，要求大眾等德國企業撤出新疆的呼聲越來越高。
媒體
2024年2月23日
2024年2月23日
德語媒體:德國願為新疆人權付出多大代價?
德語媒體:德國願為新疆人權付出多大代價?
圍繞德國大眾是否應撤出新疆，德語報刊繼續展開激辯。《人民之聲報》認為，德國正面臨艱難抉擇：要麼為了人權事業而大幅犧牲經濟福祉，要麼就繼續依靠專制政權。《南德意志報》則指出，德國企業現在撤出新疆並不太會遭到北京的嚴厲懲罰。
媒體
2024年2月16日
2024年2月16日
德語媒體：大眾汽車應立即撤出新疆
德語媒體：大眾汽車應立即撤出新疆
新疆日益惡化的人權記錄以及使用強制勞工的指控，令在當地經營的西方企業也成為眾矢之的。上周，德國化工業巨頭巴斯夫（BASF）已經宣佈撤出新疆。
媒體
2024年2月15日
2024年2月15日
新疆試車場被指涉強迫勞動 大眾壓力日增
新疆試車場被指涉強迫勞動 大眾壓力日增
在新疆深度投資的大眾汽車面臨越來越大的輿論壓力。德國媒體披露，大眾在新疆吐魯番的試車場地建造工程中，有維吾爾族強迫勞工的參與。
政治
2024年2月15日
2024年2月15日
大眾汽車會是下個撤出新疆的德企嗎？
大眾汽車會是下個撤出新疆的德企嗎？
繼德國化工集團巴斯夫上周宣佈撤出新疆之後，外界關注著另一個也深耕中國的德國企業——大眾汽車是否會跟上巴斯夫的腳步？一位大眾發言人表示：正在與合資企業討論涉新疆業務未來方向。
政治
2024年2月14日
2024年2月14日
顯示更多
廣告
跳轉至下一欄 焦點話題
焦點話題
在土耳其維吾爾人擔心被遣返中國
數十年來，從中國逃亡到土耳其的維吾爾人找到了一個安身之所。但如今他們擔心，如果土耳其議會批准與中國的引渡條約，自己是否會被遣返中國而面臨監禁。
人權
2021年2月28日
2021年2月28日
05:18 分鐘
獨家：被指協助壓迫維吾爾人的海康威視 歐盟在用！
為了遏制新冠病毒的傳播，歐盟機構使用了海康威視生產的紅外熱像儀檢測體溫。該中國科技巨頭被指涉嫌協助監控維吾爾人。
人權
2020年10月27日
2020年10月27日