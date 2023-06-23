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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

維也納

奧地利首都，人口172萬，位列歐洲第7。

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Schloss Schönbrunn

2023年全球十大宜居城市出爐 德國城市無一入選

2023年全球十大宜居城市出爐 德國城市無一入選

今年全球十大宜居城市排行中，德國城市全部出局，去年躋身前十的唯一一座德國城市-法蘭克福這一次也黯然退出。更糟糕的是，幾乎所有德國城市的排名都出現了不同程度的下滑。
社會2023年6月23日
在維也納的科堡宮舉行的談判上周四（8月4日）啟動

維亞納談判結束：重啟伊朗核協議的進展如何？

維亞納談判結束：重啟伊朗核協議的進展如何？

歐盟已就旨在恢復履行2015年國際伊朗核問題協議的談判結果起草完成了「最終文本」，現由歐盟外交政策負責人提交各有關國家。各方是否會接受這一文本？
政治2022年8月9日
Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker.

與維也納愛樂共度新年

與維也納愛樂共度新年

維也納愛樂的新年音樂會享譽全球。今年是由巴倫博伊姆擔任指揮，而且在嚴格防疫措施下，開放觀眾進入金色大廳現場觀看演出。
音樂2022年1月1日
Kuba US-Botschaft in Havanna

媒體：美中情局駐維也納情報站聯絡官被解職 

媒體：美中情局駐維也納情報站聯絡官被解職 

美國媒體報導稱，專事蒐集海外情報的美國中央情報局解僱了其維也納情報站聯絡官，原因是，該官員未認真對待神秘的「哈瓦那綜合症」案件。 
政治2021年9月24日
Tokio 2020 | Weißrussische Sprinterin Krystsina Tsimanouskaya kommt am internationalen Flughafen Narita an

白俄羅斯短跑運動員齊瑪努斯卡婭飛往維也納 

白俄羅斯短跑運動員齊瑪努斯卡婭飛往維也納 

白俄羅斯短跑運動員齊瑪努斯卡婭公開批評教練後擔心回國安全，獲得波蘭人道主義簽證，預計飛往華沙，卻在最後一刻改道前往維也納。
政治2021年8月4日
Hassan Rohani Iran

談判緊要關頭 伊朗議會指控總統魯哈尼違法

談判緊要關頭 伊朗議會指控總統魯哈尼違法

伊朗國內的政治鬥爭近期日趨激烈。伊朗伊斯蘭議會日前指責溫和派總統魯哈尼「蔑視法律」。外界猜測，這與正在維也納舉行的新一輪伊朗核問題談判有關。伊朗即將舉行的總統大選也是重要因素。
政治2021年4月11日
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