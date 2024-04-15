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綠黨
以綠色政治為訴求的政黨，主要有三個基本目標：和平主義、社會公義和環境保護。
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即時新聞
2024年4月15日
2024年4月15日
德國退核一周年 爭論仍在繼續
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
公路、橋樑、鐵路——老舊而破敗。沒有新的輸電線——能源轉型就不可能實現。德國基礎設施建設需要數十億歐元的投資，但國庫已經空空如也。
經濟
2024年4月21日
2024年4月21日
德國2024趨勢預測：烏克蘭戰事無望停歇，民眾對政府失望
德國2024趨勢預測：烏克蘭戰事無望停歇，民眾對政府失望
德國人對新的一年持悲觀態度，越來越少的人相信聯邦政府能夠改善局勢。對國際事務的預期也並不樂觀。
政治
2024年1月6日
2024年1月6日
財政凍結！德國政府要玩完？
財政凍結！德國政府要玩完？
德國財政部叫停了幾乎全部財政支出。因為此前聯邦憲法法庭的一項裁決，導致德國政府的預算出現了高達600億歐元的缺口。
政治
2023年11月22日
2023年11月22日
德副總理怒批反猶主義 德國人怎麼想？
德副總理怒批反猶主義 德國人怎麼想？
面對德國日益高漲的反猶太主義，副總理哈貝克立場鮮明： 在一段社群網站影片中，他發表了主旨演講，解釋了為什麼保護以色列是德國的「國家理性」。在這個問題上，德國人又真正是怎麼想的呢？
政治
2023年11月4日
2023年11月4日
名聲不好 業績不差 - 德國政府執政業績評估出台
名聲不好 業績不差 - 德國政府執政業績評估出台
正當對聯邦政府執政滿意度所進行的各項民調結果都在直線下降之際，貝塔斯曼基金會對聯邦政府業績進行的中期評估卻相當正面：舒爾茨總理及其內閣信守諾言，並有較強的執行力。
政治
2023年9月12日
2023年9月12日
沒肉吃！德弗萊堡市所有小學僅提供素食
沒肉吃！德弗萊堡市所有小學僅提供素食
根據德國弗萊堡市的規定，本學期開始，全市所有幼稚園和小學食堂只提供學童全素食。這種做法引起了不小的爭議，巴符州農業部部長認為，營養均衡也要包含肉類食品。市政府做出這個決定的理由是什麼呢？
文化
2023年9月12日
2023年9月12日
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