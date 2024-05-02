綠黨前主席：德國政府隱瞞來自中國的駭客襲擊

德國近來曝光了一系列同中國有關的間諜醜聞：選項黨歐盟議會首席候選人卡拉的一名助手涉嫌為中國蒐集情報，另有多名德國人也因涉嫌同中國情報部門合作而遭逮捕。

（德國之聲中文網）德國綠黨前主席彼蒂科菲爾（Reinhard Bütikofer）對《圖片報》表示，多年以來，中國一直在對歐洲政界開展間諜行為。彼蒂科菲爾表示，他本人就是一名受害者。彼蒂科菲爾同時也對德國情報部門表達了強烈不滿。他說：「早在2022年，美國聯邦調查局就向德國相關部門提供了德國議員遭到駭客襲擊的情報，但德國情報們卻並沒有向當事人轉達這一訊息。」 彼蒂科菲爾表示，這讓他感到非常驚訝。

彼蒂科菲爾說，多年來，德國和歐盟一直對中國「卑躬屈膝」，對來自中國的間諜行為視而不見。《圖片報》的報導指出，中國間諜行為的目標，不僅只針對政治家，學者和記者也同樣不能倖免。

彼蒂科菲爾說，來自美國聯邦調查局的情報顯示，一個名為 APT31的駭客團伙對數百名目標人物展開了刺探行動，其中120名目標人物的身份已經被確認，「其中包括九名歐盟議員和德國聯邦議員。」令彼蒂科菲爾無法理解的是，英美兩國已經對中國的駭客襲擊做出了強硬制裁，但德國一直無動於衷：「為什麼有關部門迄今為止仍不通知當事人？這是誰做出的決定？為什麼不能多一點透明度？」

四月底，柏林舉辦的一次安全問題高級專家會議上，德國憲法保衛局副主席塞倫（ Sinan Selen）表示，對俄羅斯和中國來說，歐盟議會是一個獲取訊息或影響決策的重要場所。



（圖片報，慕尼黑信使報）

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