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綠色和平
Greenpeace，是一個國際非政府組織，主要從事環保工作。
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深度報導
歐盟-拉共體峰會：雙方利害關係在哪裡？
歐盟-拉共體峰會：雙方利害關係在哪裡？
歐盟、拉美和加勒比地區領導人舉行8年來首次會談。自由貿易和氣候變化是這次歐盟-拉共體峰會的重要議程。歐委會宣佈有望在拉美地區投資高達4500萬歐元。
政治
2023年7月18日
2023年7月18日
綠色和平：波昂氣候保護會議毫無實質進展
綠色和平：波昂氣候保護會議毫無實質進展
來自世界各國的五千多名代表參加了波昂為期十天的氣候會議，目的是為今年年底在杜拜舉行的全球氣候會議進行籌備。綠色和平對會議結果感到失望。
政治
2023年6月15日
2023年6月15日
綠色潮流當道 有機棉真的環保？
綠色潮流當道 有機棉真的環保？
有機產品是當前潮流，H&M、Zara、C&A等時裝品牌都推出了有機系列並蓋上專屬的綠色標誌。但是價格低於20歐元的有機棉成衣究竟有多永續環保？
自然與環境
2023年1月14日
2023年1月14日
德國外長任命綠色和平總幹事為氣候特使
德國外長任命綠色和平總幹事為氣候特使
德國外長貝爾博克將委任自己的美國好友、綠色和平全球總幹事摩根出任國際氣候政策特使。為此，摩根須先加入德國國籍。
政治
2022年2月9日
2022年2月9日
綠色和平：洩密文件顯示多國企圖修改聯合國氣候報告
綠色和平：洩密文件顯示多國企圖修改聯合國氣候報告
綠色和平組織的調查團隊獲得洩密文件，發現澳洲、沙烏地阿拉伯和日本等国为了本國經濟利益，試圖對即將發布的聯合國氣候報告進行修改。
政治
2021年11月6日
2021年11月6日
克裡、煤炭與中國
克裡、煤炭與中國
按人頭計算，中國的二氧化碳排放量超過歐盟，而且仍在繼續建造新的燃煤電站。美國政府氣候專員、前國務卿克裡致力於說服北京轉變思維。
自然與環境
2021年8月31日
2021年8月31日
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