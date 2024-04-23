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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

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頭條新聞

Knieoperation - Kreuzband

歐盟調查中國醫療設備公共採購 擔憂優先本國企業

中國2024年4月24日
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即時新聞

2024年4月23日

特斯拉在德超級工廠將裁去400個崗位

2024年4月23日

網路攻擊和盜版仍是德國機械行業防範重點

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深度報導

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廣東暴雨來襲 洪災提早來到

廣東暴雨來襲 洪災提早來到

廣東省多地近日連日暴雨，導致至少 4 人死亡，多人失蹤。受大範圍洪水和山體滑坡襲擊，超過 10 萬人被疏散。廣東夏季多發洪災，但今年的洪水來得比往年更早。
中國2024年4月24日01:26 分鐘
照片中幾個人向山谷俯視，山谷裡橫亙著被炸毀的部分山谷橋

德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？

德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？

公路、橋樑、鐵路——老舊而破敗。沒有新的輸電線——能源轉型就不可能實現。德國基礎設施建設需要數十億歐元的投資，但國庫已經空空如也。
德國2024年4月21日
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印度貧富差距懸殊 富人多富？ 窮人多窮？

印度貧富差距懸殊 富人多富？ 窮人多窮？

隨著經濟的蓬勃發展，印度的富豪也越來越多，印度的億萬富翁已有119人，與此同時，社會發展嚴重不平等，該國的貧富差距也達到有史以來最高，富人到底有多富，窮人到底有多窮？
印度2024年4月21日01:17 分鐘
"BYD Explorer No.1" legt in Bremehaven an

比亞迪的歐洲攻勢

比亞迪的歐洲攻勢

中國電動車巨頭比亞迪已經準備好大舉進軍歐洲市場。 歐盟正在考慮效仿美國，也對中國產電動汽車徵收懲罰性關稅。 此舉能否阻擋中國車企的攻勢？
歐洲2024年4月18日05:17 分鐘
China Shanghai | Pressestatement Kanzler Scholz

德國總理肖爾茨在中國 去了哪 説了啥

德國總理肖爾茨在中國 去了哪 説了啥

德國總理肖爾茨在中國的三天行程安排的相當緊湊，在首站重慶，他參觀了德國汽車零件供應商博世的氫燃料電池工廠，在上海，他在同濟大學發表講話。伊朗對以色列發動空襲給這位德國總理在中國的行程帶來影響。
中國2024年4月15日01:40 分鐘
快時尚希音（Shein）公司每天向市場投放約7200 件新商品

快時尚法案： 法國再次引領時尚潮流？

快時尚法案： 法國再次引領時尚潮流？

對於法國國民議會一致通過的遏制快時尚新法案，大多專家和活動人士都表示歡迎，但也有人持不同的看法。
歐洲2024年4月14日
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焦點話題

依必安派特在中國已經經營了近30年，其在德國工廠的大量零件也需要由中國工廠提供

去風險不礙做生意?在華德企的「中國戰略」

歐盟提出對華關係「去風險」已經一年有餘，德國政府去年出台的「中國戰略」也大力呼籲經濟界降低其中國業務的風險。然而，依舊有不少企業追加投資在華業務。顯然，企業眼中的「去風險」和政界所希望的有很大的不同。
德國2024年4月9日
在德國，卵子捐贈和利他代孕都是被禁止的。

德國考慮代孕合法化 為何引起爭議？

儘管法律明令禁止，但在德國，安排海外代孕母親的中介機構的生意仍然火爆。德國政府正在考慮就代孕以及卵子捐贈出台新法，這一計劃受到爭議。
德國2024年4月7日
「第23條」立法對香港商業是一個壞消息

「第23條」進一步削弱香港金融地位

打壓政治權利必然損害經濟自由，「第23條」立法的通過，加劇了已經持續數年的外國企業遷離香港的潮流。有評論認為，香港作為亞洲國際金融中心的角色已經成為歷史。
香港2024年3月24日
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觀點評論

德語媒體：中國學者稱俄羅斯在烏克蘭必敗

評論
2024年4月22日

德語媒體：抱怨中國產能過剩 既虛偽又短視

評論
中國2024年4月19日

德語媒體：言辭多多 成果寥寥

評論
中國2024年4月17日
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文化生活

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何時才能去遠方?旅遊業亟盼復甦

疫情之下，旅遊業損失慘重，而且沒有人能預測苦日子何時到頭。柏林一家經營西伯利亞鐵路游業務的旅行社現在只能期望，疫情結束之後，消費者會重拾駛往遠方的夢想。
2021年1月4日02:36 分鐘
Bundesbank Bunker Cochem Deutschland Rheinland-Pflaz

昔日德央行秘密金庫變身博物館

德意志聯邦銀行在冷戰期間在科赫姆（Cochem）建立了一個秘密金庫，儲存了數百億的備用馬克。據信，這個項目進行的十分機密，並沒有鄰居發現這座建築的真正用途。而今它被改造成博物館，人人都能前來參觀。
2016年3月18日9 張圖
USA Feiertag Thanksgiving Ausverkauf Black Friday Macy in New York

「黑色星期五」：商家的天堂 顧客的戰場

今年的11月27日是民眾的「血拼日」——「黑色星期五」。這一天商家會推出大降價促銷活動。為了能夠買到心儀的產品，許多人不惜在店門面前搭起帳篷等待搶購。
2015年11月27日01:20 分鐘