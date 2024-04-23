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頭條新聞
歐盟調查中國醫療設備公共採購 擔憂優先本國企業
中國
2024年4月24日
2024年4月24日
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即時新聞
2024年4月23日
2024年4月23日
特斯拉在德超級工廠將裁去400個崗位
2024年4月23日
2024年4月23日
網路攻擊和盜版仍是德國機械行業防範重點
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
廣東暴雨來襲 洪災提早來到
廣東暴雨來襲 洪災提早來到
廣東省多地近日連日暴雨，導致至少 4 人死亡，多人失蹤。受大範圍洪水和山體滑坡襲擊，超過 10 萬人被疏散。廣東夏季多發洪災，但今年的洪水來得比往年更早。
中國
2024年4月24日
2024年4月24日
01:26 分鐘
德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
公路、橋樑、鐵路——老舊而破敗。沒有新的輸電線——能源轉型就不可能實現。德國基礎設施建設需要數十億歐元的投資，但國庫已經空空如也。
德國
2024年4月21日
2024年4月21日
印度貧富差距懸殊 富人多富？ 窮人多窮？
印度貧富差距懸殊 富人多富？ 窮人多窮？
隨著經濟的蓬勃發展，印度的富豪也越來越多，印度的億萬富翁已有119人，與此同時，社會發展嚴重不平等，該國的貧富差距也達到有史以來最高，富人到底有多富，窮人到底有多窮？
印度
2024年4月21日
2024年4月21日
01:17 分鐘
比亞迪的歐洲攻勢
比亞迪的歐洲攻勢
中國電動車巨頭比亞迪已經準備好大舉進軍歐洲市場。 歐盟正在考慮效仿美國，也對中國產電動汽車徵收懲罰性關稅。 此舉能否阻擋中國車企的攻勢？
歐洲
2024年4月18日
2024年4月18日
05:17 分鐘
德國總理肖爾茨在中國 去了哪 説了啥
德國總理肖爾茨在中國 去了哪 説了啥
德國總理肖爾茨在中國的三天行程安排的相當緊湊，在首站重慶，他參觀了德國汽車零件供應商博世的氫燃料電池工廠，在上海，他在同濟大學發表講話。伊朗對以色列發動空襲給這位德國總理在中國的行程帶來影響。
中國
2024年4月15日
2024年4月15日
01:40 分鐘
快時尚法案： 法國再次引領時尚潮流？
快時尚法案： 法國再次引領時尚潮流？
對於法國國民議會一致通過的遏制快時尚新法案，大多專家和活動人士都表示歡迎，但也有人持不同的看法。
歐洲
2024年4月14日
2024年4月14日
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中國安全設備企業歐洲兩家子公司被歐盟突襲檢查
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歐盟委員會昨天（4月23日）在《外國補貼條例》（FSR）下對安全設備領域的外國補貼進行突襲檢查。遭突襲檢查的是一家中國企業在波蘭和荷蘭公司的辦公室。歐盟官方公報稱，這項調查旨在確定歐洲供應商是否在中國獲得公平準入，北京方面迅速對此提出批評。
歐洲
2024年4月24日
2024年4月24日
美日友誼下的經濟安保牽制中國戰略
美日友誼下的經濟安保牽制中國戰略
美日再度舉辦峰會，除了強調不變的堅固友誼外，同為世界技術先進國的背景下，未來將在經濟安保、供應鏈與宇宙開發等議題上強化合作。除了擺脫過往對中國的依賴外，日本也展現成為亞太地區領導國的信心。
日本
2024年4月11日
2024年4月11日
耶倫訪華帶警訊 中美最佳狀態「管控下的對立」？
耶倫訪華帶警訊 中美最佳狀態「管控下的對立」？
中國的大規模補貼導致產能過剩，溢出至全球市場，對其它國家構成壓力。美國財長耶倫在一年不到的時間內第二次訪華，尋求傳達這一訊息。專家指出，儘管中美重返對話，但主要摩擦點未能解決。
中國
2024年4月5日
2024年4月5日
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焦點話題
去風險不礙做生意?在華德企的「中國戰略」
歐盟提出對華關係「去風險」已經一年有餘，德國政府去年出台的「中國戰略」也大力呼籲經濟界降低其中國業務的風險。然而，依舊有不少企業追加投資在華業務。顯然，企業眼中的「去風險」和政界所希望的有很大的不同。
德國
2024年4月9日
2024年4月9日
德國考慮代孕合法化 為何引起爭議？
儘管法律明令禁止，但在德國，安排海外代孕母親的中介機構的生意仍然火爆。德國政府正在考慮就代孕以及卵子捐贈出台新法，這一計劃受到爭議。
德國
2024年4月7日
2024年4月7日
「第23條」進一步削弱香港金融地位
打壓政治權利必然損害經濟自由，「第23條」立法的通過，加劇了已經持續數年的外國企業遷離香港的潮流。有評論認為，香港作為亞洲國際金融中心的角色已經成為歷史。
香港
2024年3月24日
2024年3月24日
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觀點評論
德語媒體：中國學者稱俄羅斯在烏克蘭必敗
評論
2024年4月22日
2024年4月22日
德語媒體：抱怨中國產能過剩 既虛偽又短視
評論
中國
2024年4月19日
2024年4月19日
德語媒體：言辭多多 成果寥寥
評論
中國
2024年4月17日
2024年4月17日
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文化生活
何時才能去遠方?旅遊業亟盼復甦
疫情之下，旅遊業損失慘重，而且沒有人能預測苦日子何時到頭。柏林一家經營西伯利亞鐵路游業務的旅行社現在只能期望，疫情結束之後，消費者會重拾駛往遠方的夢想。
2021年1月4日
2021年1月4日
02:36 分鐘
昔日德央行秘密金庫變身博物館
德意志聯邦銀行在冷戰期間在科赫姆（Cochem）建立了一個秘密金庫，儲存了數百億的備用馬克。據信，這個項目進行的十分機密，並沒有鄰居發現這座建築的真正用途。而今它被改造成博物館，人人都能前來參觀。
2016年3月18日
2016年3月18日
9 張圖
「黑色星期五」：商家的天堂 顧客的戰場
今年的11月27日是民眾的「血拼日」——「黑色星期五」。這一天商家會推出大降價促銷活動。為了能夠買到心儀的產品，許多人不惜在店門面前搭起帳篷等待搶購。
2015年11月27日
2015年11月27日
01:20 分鐘
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