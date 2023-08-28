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經濟危機
經濟危機指的是一個或多個國民經濟或整個世界經濟在一段比較長的時間內不斷收縮（經濟負增長）。
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深度報導
德語媒體：中國經濟危機帶給西方的教訓
德語媒體：中國經濟危機帶給西方的教訓
曾幾何時，中國經濟的迅猛騰飛曾令一些西方人對專制政權的超高效率羨慕不已。然而現如今，中國經濟又突然開始在多個層面陷入困境，西方是否能從中可以得到一些教訓呢？
媒體
2023年8月28日
2023年8月28日
深陷經濟危機 斯里蘭卡寻求重組中國債務
深陷經濟危機 斯里蘭卡寻求重組中國債務
斯里蘭卡总統1月9日對來訪的中國外長表示，希望中方允許債務重組，提供優惠貸款，以緩解這個南亞島國的嚴重經濟危機。斯里蘭卡在中國「一帶一路」項目中具有重要地位，同時也是中印兩國地緣戰略的爭奪焦點。
經濟
2022年1月9日
2022年1月9日
牆外文摘：恆大債務是更大經濟危機的前奏
牆外文摘：恆大債務是更大經濟危機的前奏
有評論認為，中國製造了一個巨大的房地產泡沫掩蓋了更深層的失衡，很難想像這一切會有美好的結局。房地產巨頭恆大的債務問題只是一場更廣泛經濟危機的前奏。
經濟
2021年10月31日
2021年10月31日
深陷經濟危機 伊朗富人數量不減反增
深陷經濟危機 伊朗富人數量不減反增
雖深陷經濟危機、普遍貧困、新冠大流行瘟疫爆發，伊朗百萬富翁數量卻有增無減。致富渠道？答案是：金融投機。
經濟
2021年7月18日
2021年7月18日
中國人大會議如何就經濟危機做出回答？
中國人大會議如何就經濟危機做出回答？
因新冠危機，中國的人大政協兩會延期二個半月後才開幕。海内外觀察家非常關注，兩會將宣佈採取何種措施推動經濟。
經濟
2020年5月21日
2020年5月21日
德語媒體：經濟危機？無從談起！
德語媒體：經濟危機？無從談起！
中國政府下調2019年經濟發展預估後，德語報章討論很多，有人認為，中國經濟將陷入蕭條和危機，但也有人認為，中國仍將是引領世界經濟的火車頭。
媒體
2019年1月25日
2019年1月25日
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