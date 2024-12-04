經合組織預測德國明年經濟表現在工業國中墊底

（德國之聲中文網）經合組織（OECD）周三發布的2025年經濟展望顯示，德國未來一年的增長速度將比其他任何一個工業國家都要慢。預計明年德國GDP增長僅為0.7%。



而歐元區總體經濟增長率有望達到1.3%，美國經濟預計增長2.4%。



經合組織表示，明年，德國這個作為歐洲最大的經濟體可能會陷入增長停滯。要等到2026年，德國才能再次實現1.2%的強勁增長。

來自中國的競爭給德國工業帶來巨大壓力 圖片來源： Odd Andersen/AFP via Getty Images

經合組織認為生產低迷是德國經濟持續衰退的主要原因。經合組織專家羅伯特‧格倫德克（Robert Grundke）表示：「這主要是由於中國需求疲軟，這對德國工業影響尤其大。」與其他任何主要工業化國家相比，德國與中國的貿易聯繫更為緊密。



與此同時，來自中國產品的競爭正在給德國製造商、尤其是汽車行業的其他銷售市場帶來挑戰。

在華德企調查：做生意難，但不撤出中國



格倫德克海表示：「德國經濟增長相對疲弱的另一個原因是，與歐元區其他國家相比，其財政政策更為嚴格。」債務制動機制的恢復以及聯邦憲法法院的裁決限制使用特別資金來資助支出，導致2024年德國公共支出大幅減少。



目前德國國內很多政治人物都呼籲放鬆債務制動機制，有利於擴大基礎設施建設和增加國防開支。

（路透社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。