結束4年禁運 中國年底前恢復進口澳洲龍蝦

澳洲总理阿爾巴尼斯在東協峰會期間表示，今年年底前中國將恢復進口澳洲活龙蝦。兩國雙邊貿易的最後一個重大障礙被消除。

(德國之聲中文網) 澳洲总理阿爾巴尼斯同中國總理李強在寮國舉行的東協峰會期間進行了會晤。周四（10月10日），阿爾巴尼斯對記者表示，中國將在今年年底前恢復進口澳洲活龙蝦，這意味著，消除雙邊貿易中最後一個重大障礙。

2020年10月，中國海關開始要求對澳洲出口的龍蝦進行金屬物質檢測，此後4年裡，兩國活龍蝦貿易一直處於停滯狀態。澳洲媒体SBS報導稱，在此之前，澳洲94%的龍蝦出口到中國。美聯社指出，這為澳洲出口商每年造成超過200億澳元（130億美元）的損失。

阿爾巴尼斯在與李強會晤之後對媒體表示："我很高興地宣佈，李總理和我已經就在今年年底前全面恢復龍蝦貿易的時間表達成一致。"他補充說，"這當然會趕在中國春節之前恢復。這將受到龍蝦產業從業者的歡迎。"

美聯社報導稱，阿爾巴尼斯許諾說，澳洲与中國的關係已經改善，它不會損害澳洲的利益。北京對澳洲出于安全考慮對一些中國投資施加限制感到不滿。

阿爾巴尼斯說，"重要的是，朋友之間能夠直接討論。這並不意味著同意對方，也不意味著服從。我將永遠代表澳洲的国家利益。這就是我今天所做的。這是一次非常有建設性的會晤。"他還說，"我對澳洲和中國的關係在實現穩定方面取得的進展深受鼓舞，這對我們兩國都有利，目的是促進地區的和平與安全。"

2020年中國對澳洲这个與北京簽署了自貿協定的夥伴國叫停了一系列商品的貿易，包括龍蝦、煤炭、葡萄酒、大麥、牛肉和木材。當年，保守黨總理莫里森（Scott Morrison）要求對新冠疫情的起源和應對措施進行獨立調查，並以維護國家安全為理由，禁止華為參與澳洲5G網路建設。這些舉措激怒了北京。

澳洲工党政府上台後，兩國關係明顯升溫。今年6月，中國國務院總理李強對澳洲進行國事訪問時表示，已與阿爾巴尼斯達成協議，將"妥善處理"兩國之間的分歧。 中國外交部發言人毛寧周四在例行記者會上表示，中方願同澳方一道，繼續通過對話協商，妥善解決彼此關切問題，使中澳關係更加成熟穩定，更好造福兩國人民。

（美聯社、法新社等）

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