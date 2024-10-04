組合拳刺激房市有成？萬科、碧桂園離岸債券見漲

中國政府在過去幾個月以來出台一連串刺激的措施，希望盡速推動經濟成長並重振陷入債務危機的房地產行業。儘管有學者質疑相關措施力道不足，但有中國投資專家表示，部分中國及海外投資者正在重新審視中國房地產債券，顯示出對該行業的信心。

（德國之聲中文網）繼中國政府在十一國慶前，祭出自新冠疫情以來最有力的刺激措施之後，投資者開始回歸房地產行業，並推動房產開發商離岸債券上漲。

信貸投資專家北京G資本私募基金管理中心董事長李根（Li Gen，音譯）表示，該中心幾個月來首次下達了價值「數千萬元」的房地產債券訂單。

李根稱：「我們看到了重振房地產行業的決心……這是近年的巨大變化」。

儘管分析師對中國房地產行業復甦前景的看法存在分歧，但這次反彈仍凸顯出中國刺激措施在一定程度上恢復了外界對該行業的信心。

Duration Finance數據顯示，截至週四（3日）為止，2027年11月到期的中國地產開發商萬科美元債券價格，從週二的49美分上漲至70美分；2027年4月到期的龍湖集團美元債券價格也從75美分上升至84美分。

違約開發商的離岸債券也有所回升，其中碧桂園9月到期的美元債券小幅上漲約2美分，交易價格約9.1美分。中國房地產股價也有所上漲。

中國十一連假房屋銷售受關注

中國官方在10月1日中共建政75週年前，突然集中宣佈十多項刺激經濟的重磅政策，促使中國股市強勁反彈，創下16年來最大單週漲幅。同時也提出多項針對房市止跌回穩的政策，包括鬆綁一線城市限購令、降低首次購屋者的最低首付比例、讓非本地購屋者更容易購屋等舉措。

總部位於香港的對沖基金「易亞投資管理有限公司」（Enhanced Investment Products）首席投資官表示，該基金一直在增持萬科2027年美元債券，「雖然股市反彈可能更顯著，但購買萬科債券提供了更好的安全邊際（Margin of Safety，指股票價值與股票價格的差距）」。

他也指出，影響市場下一步走向的一個觸發因素，可能是中國十一假期結束後公佈的房屋銷售數據。

此前，中國《南方日報》引述廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉的說法稱，在中國政府明確釋出「止跌回穩」的強烈信號後，各地的政策對於穩定房地產將有「極強的作用」，而密集出台政策也是為了在樓市「銀十」（指中國房地產業每年10月的銷售旺季）到來之前，同時在今年最後一個季度，帶動樓市交易量。

不過，台灣中華經濟研究院大陸經濟所助研究員王國臣此前向DW表示，中方在過去已多次出台類似政策方針，但房價仍持續走低，顯示出相關政策難以刺激房市。王國臣指出，問題的本質在於民眾是否有錢以及有意願買房。雖然透過貨幣政策可以提升民眾購房意願，但考量到購買的房屋可能變成「爛尾樓」以及持續下跌的房價，當前有意願的買家仍處於觀望狀態。

基爾世界經濟研究所高級研究員劉宛鑫博士（Dr. Wan-Hsin Liu）也認為，「中國前幾年推的政策是房住不炒，更希望推動有自主需求的人去買房。誰會有需求？那就是年輕人。但因為青年失業的問題在那裡，還有延伸出的躺平、內卷、年輕人不願意結婚、生小孩的問題，這也會抑制房地產的需求。在人們買房的意願和能力都低於以往的情況下，降低利率和首付比例的影響中長期來看還是有限的。」

（路透社等）

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