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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

索馬利亞

位於東非，扼守"非洲之角"要沖，是各國貨輪出入蘇伊士運河的必經海路。

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深度報導

Taiwan Taipei | Somalishe Delegation: Treffen von Essa Kayd Mohamoud und trifft Tsai Ing-Wen

索馬利蘭訪台談合作 中國:破壞別國獨立和統一

索馬利蘭訪台談合作 中國:破壞別國獨立和統一

台灣與索馬利蘭在2020年互設官方代表機構。近日索國代表訪台，台北以民主為名大動作宣示各項合作，但背後還是有濃濃美中對抗的煙硝味。
政治2022年2月10日
Deutschland Würzburg l Polzeiaufgebot Nach Messerattacke

維爾茨堡持刀殺人案：犯罪動機依然不明

維爾茨堡持刀殺人案：犯罪動機依然不明

巴伐利亞州的維爾茨堡街頭持刀殺人案發後，德國警方對24歲的嫌犯發出了逮捕令。調查人員正在評估，心裡疾病或伊斯蘭動機在多大程度上促成了犯罪。調查人員仍然認為此次襲擊是個人行為。
政治2021年6月27日
Deutschland Messerattacke in Würzburger Innenstadt

德國維爾茨堡發生持刀殺人案 三人喪生

德國維爾茨堡發生持刀殺人案 三人喪生

當地時間6月26日下午，位於巴伐利亞州的維爾茨堡街頭髮生持刀殺人事件。警方隨後表示，已經逮捕一名嫌疑人。
政治2021年6月26日
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議員和難民的故事

議員和難民的故事

這是一個兩個難民互相幫助的故事——議員杜伯斯（Alf Dubs）於1939年從被納粹佔領的布拉格逃出。自己也是難民他多年來一直在英國幫助無人陪伴的兒童難民。如今，他第一次見到了13歲時逃離索馬利亞的穆斯特
政治2021年5月24日02:40 分鐘
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索馬利蘭駐台代表處揭牌

索馬利蘭駐台代表處揭牌

非洲的索馬利蘭在台灣設置代表處，期盼開展更多合作。但在外交壓力下，兩個政權都小心的拿捏互相承認的尺度。
政治2020年9月9日01:44 分鐘
Taiwan Somaliland eröffnete seine Repräsentanz in Taipei

索馬利蘭在台設代表處 雙邊關係發展受關注

索馬利蘭在台設代表處 雙邊關係發展受關注

自从台湾7月宣佈與索馬利蘭互設代表處後，國際社會便關注這兩個不受多數國家認可的政體，會如何發展他們的雙邊關係。專家認為，共享價值為雙方發展關係的基石。
政治2020年9月9日