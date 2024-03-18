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紐西蘭

位於太平洋西南部的一個島嶼國家，首都為惠靈頓，最大的城市為奧克蘭都會區。

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即時新聞

2024年3月18日

王毅對紐西蘭、澳洲展开訪問

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深度報導

圖為中國外長王毅3月20日出訪澳洲時，出席與澳洲外長黃英賢的雙邊會議。

王毅出訪成效如何？專家：紐澳安全戰略不變

王毅出訪成效如何？專家：紐澳安全戰略不變

中國外長王毅造訪紐西蘭和澳洲強化關係，也替總理李強訪澳鋪路；不過，在王毅與兩國官員看似會談融洽的背後，卻有不少問題尚未解決。王毅這次紐澳行成功嗎？DW請3位專家談談他們的看法。
政治2024年3月21日
紐西蘭「終身禁煙令」半路夭折

世界首個「終身禁煙令」在紐西蘭夭折

世界首個「終身禁煙令」在紐西蘭夭折

去年年底剛剛上任的紐西蘭政府取消了上屆政府制定的禁煙令，這項原本會是世界首創的法案尚未正式實施便宣告夭折。
政治2024年2月29日
Symbolbild Rauchen

總理換人 紐西蘭禁煙幻想成泡影

總理換人 紐西蘭禁煙幻想成泡影

紐西蘭原本希望到2025年基本實現禁煙。但新當選的中右翼政府打破了這一雄心勃勃的計劃。專家則批評取消禁煙計劃對毛裡人的嚴重健康後果。
健康2023年12月3日
據2021年的數據，紐西蘭人口約為510萬

移民紐西蘭人數破紀錄 印菲中為主

移民紐西蘭人數破紀錄 印菲中為主

紐西蘭今年的移民人數創下了歷史新高，以印度、菲律賓和中國移民為主。經濟學家指出，移民能夠填補工作崗位，但在短時間內快速增加的人口也給住房市場帶來了壓力。
社會2023年10月15日
2020年紐西蘭上屆大選時的一個投票所（資料照）

拿「綠卡」也可投票　紐西蘭華人民主初體驗

拿「綠卡」也可投票　紐西蘭華人民主初體驗

紐西蘭是全球民主國家中，少數可以讓「綠卡」居民投票的國家，因此中國移民可以在保有中國國籍的情況下，同時在紐西蘭參與選舉、甚至是從事選務工作，究竟這是一種什麼樣的「民主體驗」？
政治2023年10月13日
紐西蘭擁有一支15000人的國防軍

紐西蘭發布首份國家安全戰略報告 點名中國

紐西蘭發布首份國家安全戰略報告 點名中國

紐西蘭本周五（8月4日）公佈首份國家安全戰略報告和國防政策審查的前兩份文件，點名中國對現有國際規則和規範構成威脅，並表示紐西蘭將增加國防預算，提升軍隊的戰備水準。
政治2023年8月4日
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焦點話題

紐西蘭總理希普金斯認為，中國的侵略性舉動讓太平洋地區更不穩定。圖為今年1月他出席就職典禮。（資料照）

紐西蘭總理：中國讓太平洋地區更難以預測

上個月剛結束訪華行程的紐西蘭總理希普金斯，週一再度談到了與中國的關係，他究竟說了什麼？與中國的關係，為何成為紐西蘭的一大挑戰？
政治2023年7月17日