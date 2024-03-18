You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
紐西蘭
位於太平洋西南部的一個島嶼國家，首都為惠靈頓，最大的城市為奧克蘭都會區。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年3月18日
2024年3月18日
王毅對紐西蘭、澳洲展开訪問
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
王毅出訪成效如何？專家：紐澳安全戰略不變
王毅出訪成效如何？專家：紐澳安全戰略不變
中國外長王毅造訪紐西蘭和澳洲強化關係，也替總理李強訪澳鋪路；不過，在王毅與兩國官員看似會談融洽的背後，卻有不少問題尚未解決。王毅這次紐澳行成功嗎？DW請3位專家談談他們的看法。
政治
2024年3月21日
2024年3月21日
世界首個「終身禁煙令」在紐西蘭夭折
世界首個「終身禁煙令」在紐西蘭夭折
去年年底剛剛上任的紐西蘭政府取消了上屆政府制定的禁煙令，這項原本會是世界首創的法案尚未正式實施便宣告夭折。
政治
2024年2月29日
2024年2月29日
總理換人 紐西蘭禁煙幻想成泡影
總理換人 紐西蘭禁煙幻想成泡影
紐西蘭原本希望到2025年基本實現禁煙。但新當選的中右翼政府打破了這一雄心勃勃的計劃。專家則批評取消禁煙計劃對毛裡人的嚴重健康後果。
健康
2023年12月3日
2023年12月3日
移民紐西蘭人數破紀錄 印菲中為主
移民紐西蘭人數破紀錄 印菲中為主
紐西蘭今年的移民人數創下了歷史新高，以印度、菲律賓和中國移民為主。經濟學家指出，移民能夠填補工作崗位，但在短時間內快速增加的人口也給住房市場帶來了壓力。
社會
2023年10月15日
2023年10月15日
拿「綠卡」也可投票 紐西蘭華人民主初體驗
拿「綠卡」也可投票 紐西蘭華人民主初體驗
紐西蘭是全球民主國家中，少數可以讓「綠卡」居民投票的國家，因此中國移民可以在保有中國國籍的情況下，同時在紐西蘭參與選舉、甚至是從事選務工作，究竟這是一種什麼樣的「民主體驗」？
政治
2023年10月13日
2023年10月13日
紐西蘭發布首份國家安全戰略報告 點名中國
紐西蘭發布首份國家安全戰略報告 點名中國
紐西蘭本周五（8月4日）公佈首份國家安全戰略報告和國防政策審查的前兩份文件，點名中國對現有國際規則和規範構成威脅，並表示紐西蘭將增加國防預算，提升軍隊的戰備水準。
政治
2023年8月4日
2023年8月4日
顯示更多
廣告
跳轉至下一欄 焦點話題
焦點話題
紐西蘭總理：中國讓太平洋地區更難以預測
上個月剛結束訪華行程的紐西蘭總理希普金斯，週一再度談到了與中國的關係，他究竟說了什麼？與中國的關係，為何成為紐西蘭的一大挑戰？
政治
2023年7月17日
2023年7月17日