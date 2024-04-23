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美國東北部特大城市，聯合國總部所在地
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即時新聞
2024年4月23日
2024年4月23日
美國精英大學爆發加薩戰爭抗議 多人被捕
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深度報導
中國吸引外資創十幾年來新低
中國吸引外資創十幾年來新低
哪怕是在中國執行新冠疫情管控政策最嚴格的2022年，境外企業對中國的直接投資仍然實現了大幅度的同比增長。然而結束了嚴苛的「清零政策」後，中國這一曾經吸引各方投資者的熱土，並沒有恢復以往的魅力。
經濟
2024年1月20日
2024年1月20日
《紐約時報》起訴OpenAI微軟侵犯文章使用權
《紐約時報》起訴OpenAI微軟侵犯文章使用權
《紐約時報》提起的訴訟稱ChatGPT-4和微軟的Copilot未經允許，逐字轉載了紐時的文章。該報尋求讓這兩家公司對損害進行賠償。
技術
2023年12月28日
2023年12月28日
高耀潔醫生葬禮在紐約舉行 骨灰將部分帶回中國
高耀潔醫生葬禮在紐約舉行 骨灰將部分帶回中國
被稱作"民間防艾第一人"的高耀潔醫生的葬禮周日舉行。她生前曾希望將骨灰撒入黃河。
政治
2023年12月19日
2023年12月19日
暴雨圍城！ 紐約交通癱瘓全市進入緊急狀態
暴雨圍城！ 紐約交通癱瘓全市進入緊急狀態
本周五紐約市遭遇破紀錄的傾盆大雨，幾條主要道路被洪水淹沒，街上的汽車被洪水淹沒，交通大堵塞。有居民抱怨說，他們未收到有關洪澇的任何官方警告
社會
2023年9月30日
2023年9月30日
聯合國可持續發展目標前景黯淡
聯合國可持續發展目標前景黯淡
聯合國於2015年通過了可持續發展目標(SDG)。在行程過半的今年，只有15%的目標有望實現。聯合國秘書長古特雷斯在聯大大聲疾呼。
政治
2023年9月20日
2023年9月20日
02:52 分鐘
賴清德過境美國受到當地僑民歡迎
賴清德過境美國受到當地僑民歡迎
台灣副總統、民進黨總統候選人賴清德出訪巴拉圭途經紐約時受到當地僑民的熱烈歡迎，但美國高階官員沒有參加歡迎儀式。
政治
2023年8月14日
2023年8月14日
02:42 分鐘
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