紐約警方進入哥大清場逮捕300人

警方對哥倫比亞大學的示威營地進行清場，引發了全美大學校園的親巴勒斯坦示威浪潮。數百人因抗議活動被捕。

（德國之聲中文網）本周三（5月1日），在親巴勒斯坦學生抗議浪潮中，美國多所大學請求警方支援。

在紐約的哥倫比亞大學和城市學院約有300人被警方拘留；在洛杉磯，對立抗議陣營之間也爆發了衝突。

多所大學的學生發起示威活動，抗議學術界和政府支持以色列在加薩發動地面攻勢。

據哈馬斯控制的衞生部稱，自以色列開始軍事行動以來，巴勒斯坦領土上已有逾34500人喪生。

以色列稱，這些抗議活動是美國大學反猶主義的例證，學生團體駁斥了這一指控。

這波親巴勒斯坦的抗議活動是自上世紀60和70年代越戰抗議活動以來，美國大學校園中最廣泛和持續時間最長的震蕩。

紐約哥倫比亞大學的學生們在教學樓的窗戶上掛起了支持巴勒斯坦的橫幅 圖片來源： Andrea Renault/STAR MAX/IPx/picture alliance

警方驅散哥大佔領活動

周二晚間，紐約警方驅散了令哥倫比亞大學癱瘓近兩周的示威活動並逮捕數十人。

哥倫比亞大學校長沙菲克（Minouche Shafik）在給紐約警察局的一封信中請求 「協助清理漢密爾頓大廳和各個校園營地的所有人員」。

她聲稱佔領教學樓的是 「與大學無關的個人」，但未提供相關證據。

沙菲克還要求紐約警方在至少5月17日前繼續留在校園內，以「確保營地不會重新被建起」。

哥倫比亞大學的畢業典禮定於5月15日在校園中央廣場舉行，而大多數帳篷就搭建在廣場上。

周三，紐約市市長亞當斯（Eric Adams）也聲稱抗議者不是學生，而是職業煽動者，但沒有提供證據。

哥倫比亞大學校長沙菲克（Minouche Shafik）在給紐約警察局的一封信中請求 「協助清理漢密爾頓大廳和各個校園營地的所有人員」 圖片來源： Mariam Zuhaib/AP/picture alliance

亞當斯在哥倫比亞廣播公司晨間新聞節目中說：「當我瞭解到外部煽動者參與了這次行動，正如哥大在信中以及他們向紐約市警察局提出請求時所提到的，當我們的情報部門發現這些人是訓練有素的專業人士時，我們顯然必須採取適當的行動。」

參與哥倫比亞大學示威活動的人士承認，一些校外人士也加入了抗議活動，但駁斥了外來人員對營地造成不當影響的指責。

佔領哥大漢密爾頓大廳是各大校園內最引人注目的親巴勒斯坦示威活動之一，甚至引起了美國總統拜登的關注。美國總統發言人表示：「這不是和平抗議的榜樣。」

UCLA示威者之間爆衝突

加州大學洛杉磯分校（UCLA）周三則請求警方支援，原因是對立示威陣營在校園內發生衝突。

經過路透社核實的影片顯示，反示威者用棍棒攻擊親巴勒斯坦示威者設立的營地。

UCLA校長布洛克（Gene Block）表示，「與校園無關」的人士參與了此次事件。他並未為這些說法提供證據。

洛杉磯警察局證實，「由於校區內的大型營地發生了多起暴力行為」，該局回應了校方提出的恢復秩序的請求。

與此同時，選區涵蓋UCLA的洛杉磯市第五選區市議員雅羅斯拉夫斯基（Katy Yaroslavsky）表示，局勢已經失控。

她在社群網站上說：「每個人都有言論自由和抗議的權利，但加州大學洛杉磯分校校園內的情況已經失控，不再安全。」

哥倫比亞大學學生在校園大門前組成人鏈，意圖阻止警察前進 圖片來源： Craig Ruttle/AP/picture allaince

全美校園逮捕事件

近幾日，美國其他幾所大學校園也發生了逮捕和騷亂事件。

警方在紐約城市學院與親巴勒斯坦抗議者陷入對峙，周二公佈的錄像顯示，警察將人們推倒在地。

警察還降下了懸掛在學院旗桿上的一面巴勒斯坦旗幟，並以一面美國國旗取代。

在北亞利桑那大學，身著防暴裝備的警察周二逮捕約20名闖入者，至少有一人被摔倒在地。

警方周三還對新奧爾良杜蘭大學的一個親巴勒斯坦營地進行清場，其中有六人被捕，七名學生被停學。

與此同時，位於東海岸羅德島州的布朗大學與親巴勒斯坦抗議者達成協議，他們同意關閉營地，以換取管理者在10月舉行投票，考慮從以色列的項目中撤資。

（美聯社、法新社、路透社）

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