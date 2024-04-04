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紐約時報
出版社位於紐約，是美國嚴肅報刊的代表。
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即時新聞
2024年4月4日
2024年4月4日
西方領導人不受歡迎度排名 德國總理肖爾茨拔得頭籌
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
中國吸引外資創十幾年來新低
中國吸引外資創十幾年來新低
哪怕是在中國執行新冠疫情管控政策最嚴格的2022年，境外企業對中國的直接投資仍然實現了大幅度的同比增長。然而結束了嚴苛的「清零政策」後，中國這一曾經吸引各方投資者的熱土，並沒有恢復以往的魅力。
經濟
2024年1月20日
2024年1月20日
《紐約時報》起訴OpenAI微軟侵犯文章使用權
《紐約時報》起訴OpenAI微軟侵犯文章使用權
《紐約時報》提起的訴訟稱ChatGPT-4和微軟的Copilot未經允許，逐字轉載了紐時的文章。該報尋求讓這兩家公司對損害進行賠償。
技術
2023年12月28日
2023年12月28日
媒體: 美國懷疑烏克蘭策劃克裡姆林宮无人機襲擊
媒體: 美國懷疑烏克蘭策劃克裡姆林宮无人機襲擊
《紐約時報》報導稱，美國情報機構認為，本月對克裡姆林宮的无人機襲擊很可能是由烏克蘭間諜或軍事情報部門所策劃。烏克蘭則駁斥了這一說法。
政治
2023年5月25日
2023年5月25日
無人機戰爭：美國軍方不顧及平民傷亡
無人機戰爭：美國軍方不顧及平民傷亡
《紐約時報》報導，美國政府一貫聲稱的"精準打擊"，隨著一些列秘密文件的曝光，聽上去更像是嘲諷，媒體敘述的內容，同政府的表達大相徑庭。
政治
2021年12月19日
2021年12月19日
紐時：拜登將任命老牌外交官為駐華大使
紐時：拜登將任命老牌外交官為駐華大使
美媒《紐約時報》報導稱，拜登計劃宣佈任命外交經驗豐富的伯恩斯擔任駐華大使一職。伯恩斯此前接受德媒訪問時曾表示，與中國的關係正來到一個關鍵時刻，經濟脫鉤不是現實選項，美歐日應聯手制衡中國，並在特定領域與中國合作。
政治
2021年5月27日
2021年5月27日
是誰「敢」屏蔽溫家寶的文章？
是誰「敢」屏蔽溫家寶的文章？
曾深陷貪污腐敗指責的中國前總理溫家寶，不久前撰文追念母親，並在其中說：「我同情窮人、同情弱者，反對欺侮和壓迫。我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家」。
政治
2021年4月19日
2021年4月19日
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