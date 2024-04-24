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納粹
「納粹」音譯自 Nazi，本身是縮寫，來自德語的「國家民族社會主義」：Nationalsozialismus
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
4名參訪希特勒故居的德國人被警方逮捕
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
75年前 德國基本法廢除死刑
75年前 德國基本法廢除死刑
1949年，德國制定基本法，其中第102條寫道：死刑已被廢除。支持廢除死刑的一個觀點是，國家沒有賦予生命，也無權剝奪生命。此後，圍繞死刑在德國社會還曾出現多次辯論。
人權
2024年4月21日
2024年4月21日
委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體
委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體
在德國之聲發表了關於委內瑞拉腐敗問題的報導之後，委內瑞拉兩家主要有線電視營運商停播了德國之聲的節目。委內瑞拉總統馬杜羅指責德國之聲參與了反對其政府的「媒體運動」。
新聞自由
2024年3月6日
2024年3月6日
在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕
在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕
歐冠聯賽一場賽事前夜，部分羅馬拉齊奧球迷在慕尼黑著名的皇家啤酒屋聚會，並高唱法西斯歌曲及行"納粹軍禮"。這在德國是被禁止的。警方逮捕了一名18歲男子。
社會
2024年3月6日
2024年3月6日
受到多項批評 谷歌暫停人工智慧成像功能
受到多項批評 谷歌暫停人工智慧成像功能
谷歌上周五宣佈暫停人像生成功能，起因是受到"反白人"的批評，比如，有用戶稱，谷歌所生成的"納粹時期德國士兵"圖像有黑人和亞洲女性面孔。除此之外，谷歌還受到批評，拒絕生成與抗議運動有關的圖像，其中也包括天安門廣場抗議或香港民主運動。
技術
2024年2月26日
2024年2月26日
長平觀察：陳俊翰律師與「身為人的價值」
長平觀察：陳俊翰律師與「身為人的價值」
台灣知名律師陳俊翰因病辭世，引發台灣社會的廣泛哀悼。時事評論作家長平認為，陳俊翰律師在「脫口秀風波」之後的回應體現了國際身障人士新權利運動的核心價值。
政治
2024年2月16日
2024年2月16日
猶太大屠殺國際紀念日的由來
猶太大屠殺國際紀念日的由來
1945年1月27日，蘇聯紅軍在波蘭的奧斯維辛解放了一個納粹關押猶太人等群體的集中營。如今，許多國家都將這個日子定為猶太大屠殺紀念日。
政治
2024年1月27日
2024年1月27日
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