納米比亞最大太陽能電站:德國出錢 中國建造

今年9月，納米比亞國家電力公司和兩家中資企業簽署協議，建設該國最大的太陽能電站，大幅提高發電能力。值得注意的是，該項目八成資金由德國提供。業內人士披露，德國太陽能廠商根本就沒有參與競標。

（德國之聲中文網）位於非洲南部的納米比亞長期面臨本國發電能力不足的問題，一直依賴鄰國贊比亞以及南非的供電。新的太陽能電站將會讓納米比亞全國的光伏總裝機容量一舉從目前的50萬千瓦上升到60萬千瓦，大幅減低對進口電力的依賴度。

根據合作協議，納米比亞國家電力公司將和中國江西國際經濟技術合作有限公司、正泰新能源開發有限公司一起在該國南部的羅什皮納鎮(Rosh Pinah)建設太陽能光伏發電站，預計工期18個月，計劃在2026年第二季度投產。屆時，這將是納米比亞最大規模的太陽能發電站。

整個項目耗資約合7298萬歐元，其中德國國有的復興信貸銀行(KfW)將提供7000萬歐元的優惠貸款。剩餘的少量資金缺口則由納米比亞國家電力公司自行籌措。德國駐納米比亞大使館已經在社媒網站上確認稱，德國聯邦發展合作部已經批准了這筆款項。

目前，暫不清楚這7000萬歐元貸款中，究竟有多大比例直接來自於德國政府財政預算。一些業內人士估計，最多可能有3000萬歐元來自於德國稅款。

據德國綠色電力專業新聞網站blackout.de披露，圈內人士消息稱，參與該納米比亞項目競標的只有3家中資企業以及一家印度企業，德國企業根本就沒有投標這一德國出錢的項目。一家不便透露身份、常年在納米比亞經營的德國太陽能企業更是指出，此類能源項目經常是「德國復興信貸銀行出錢、中國人建造」的模式。

近年來，中國已經通過大舉投資極大拓展了在非洲的經濟與政治影響力。而在綠色能源領域，中國廠商也在全球市場上具有支配性地位。德國稅款資助的項目由中資企業承建，這樣的合作模式是否會進一步增加已經被歐盟認定為體制競爭對手的中國之影響力？德國復興信貸銀行董事會成員萊巴赫(Christiane Laibach)就此強調說，納米比亞太陽能項目的招標過程遵守了國際標準，客觀、經濟地選出了中標企業。

納米比亞地形以沙漠為主，氣候乾旱少雨，適合興建大規模太陽能電站等綠色電力設施。圖為該國北部Erongo地區的一處太陽能電站 圖片來源： Musa C. Kaseke/Xinhua/picture alliance

日照充足沙漠多

人口僅300萬的納米比亞是全球人口密度最低的國家之一，尤其是該國南部多為沙漠地形。同時，也由於當地的乾燥亞熱帶氣候，通常燥熱少雨，日照資源充足，近年來成為了興建太陽能發電站等綠色能源設施的熱土，該國也計劃通過這一新產業來拉動經濟增長、縮小貧富差距。

前殖民宗主國德國也在納米比亞多地大舉投資綠色電力，計劃用這些電力來電解海水生產氫氣並運回本土，從而加快推進本國的能源轉型進程。不過，這些綠色能源投資計劃也引發了不小的爭議。環保組織擔心，建設綠色能源設施會影響沙漠地區本已脆弱的生態。

在接受德國之聲採訪時，納米比亞總統姆本巴(Nangolo Mbumba)說，納米比亞有著充沛的風力、日照資源，還有足夠的沙漠、海水，這有助於降低全球的溫室氣體排放。「我們致力於這一項目。我們的工程師、建築師、技術人員首次來到德國，在這裡的高校學習如何運作這些產業。我們為此自豪，因為我們領先於許多其他國家。」

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