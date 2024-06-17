納坦雅胡解散以色列戰爭內閣

以色列總理納坦雅胡解散了在加薩戰爭中扮演關鍵作用的戰爭內閣。此前，因與納坦雅胡意見不合，前國防部長甘茨已退出戰爭內閣。

（德國之聲中文網）以色列總理髮言人周一（6月17日）證實，總理納坦雅胡解散了戰爭內閣。去年成立的戰爭內閣負責指揮加薩戰爭，具有重要影響力。

上周，戰爭內閣3名成員之一、前國防部長本尼‧甘茨（Benny Gantz）宣佈退出後，外界普遍預期納坦雅胡会採取這一步驟。甘茨與納坦雅胡就加薩戰爭走向的立場分歧日益明顯，尤其是對於加薩地帶在戰爭結束後應如何處置。

美聯社報導稱，甘茨的離職使納坦雅胡愈發依賴其極端民族主義的執政夥伴。而戰時內閣的解散表明，隨著以色列在加薩繼續已進行了八個月的戰爭，國內政壇的轉變正在發生。

本尼‧甘茨宣佈退出戰爭內閣 圖片來源： Nir Elias/REUTERS

多名以色列官員透露，今後納坦雅胡将與他的一些政府成員舉行規模較小的磋商，討論與戰爭有關的敏感問題。比如政府安全內閣，該內閣成員也包括納坦雅胡的極右翼執政夥伴，他們反對停火談判，並表示支持重新佔領加薩地帶。

戰爭內閣是在加薩戰爭初期組建的，當時中間派反對黨領導人甘茨加入了聯合政府，以顯示在以色列受到攻擊後對政府的支持。

去年10月7日，伊斯蘭主義極端組織哈馬斯武裝分子對以色列南部發起恐怖襲擊，造成一千多名以色列人被殺，並綁架了兩百多名人質。

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甘茨當時要求由一個小型決策機構來指導戰爭，目的是將納坦雅胡政府中的極右翼成員邊緣化。戰爭內閣由3人組成：總理納坦雅胡、甘茨和國防部長加蘭特（Yoav Gallant），他們共同對戰爭的路線問題做出重要決策。

甘茨的離職儘管暫時不會對納坦雅胡的執政地位構成直接威脅，但在敏感時刻讓以色列的政壇受到衝擊。作為在民眾中受歡迎程度較高的曾經的軍隊領導人，甘茨被視為提升以色列國際信譽的領導人物，尤其是在目前該國受到空前孤立的背景下。

而缺少了甘茨領導的黨派的支持，納坦雅胡可能會更加聽命於極右翼盟友。這些盟友曾多次威脅，如果不滿足他們的要求，他們就會讓聯合政府垮台。

批評者認為，納坦雅胡的戰爭內閣過於受到政府中極端民族主義黨派的影響。納坦雅胡否認上述指責，堅稱自己始終以國家利益為重。

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（美聯社、德新社）

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