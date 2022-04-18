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紅色高棉
一個政治術語，用以代指柬埔寨共產黨及其追隨者。
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深度報導
究竟什麼是「種族滅絕」？
究竟什麼是「種族滅絕」？
數天前，美國總統拜登指控俄羅斯總統普丁對烏克蘭實施「種族滅絕」。這一指控在國際社會引起廣泛爭論。那麼，「種族滅絕」這個詞什麼時候使用是正確和恰當的呢？
政治
2022年4月18日
2022年4月18日
洪森訪華 收獲巨額禮單
洪森訪華 收獲巨額禮單
因實施獨裁統治面臨歐美制裁的柬埔寨首相洪森目前正在對北京進行為期三天的訪問，並已得到中方提供援助的承諾。
政治
2019年1月22日
2019年1月22日
前紅色高棉領導人首次因種族殺戮罪獲刑
前紅色高棉領導人首次因種族殺戮罪獲刑
對前柬埔寨共產主義恐怖政權——紅色高棉的歷史清理又邁進一步：農謝（Nuon Chea）和喬森潘（Khieu Samphan）因民族殺戮罪被判終身監禁。
政治
2018年11月16日
2018年11月16日
柬埔寨：四十年前的厄運
柬埔寨：四十年前的厄運
周五（17日）是柬埔寨內戰結束40周年的日子。當年，"紅色高棉"正式進駐首都金邊，預示著一場恐怖即將發生：四分之一國民被殘殺，首都淪為一座空城。
2015年4月17日
2015年4月17日
受害者與劊子手
受害者與劊子手
在1975年到1979年紅色高棉統治柬埔寨時期，上百萬人慘遭殺害。今天很多當年的行兇者依然逍遙法外，甚至堅稱自己也是巴爾布特政權的受害者。
時尚
2015年4月17日
2015年4月17日
03:28 分鐘
兩名前紅色高棉領導人被判終身監禁
兩名前紅色高棉領導人被判終身監禁
柬埔寨特別戰爭罪法庭周四以反人類罪判決該政權的兩名領導人終身監禁。
2014年8月7日
2014年8月7日
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