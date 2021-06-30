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約阿希姆‧勒夫
德國男足國家隊主教練，曾率隊奪得2014年世界盃冠軍。
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深度報導
勒夫: 從成功走向失敗的道路
勒夫: 從成功走向失敗的道路
15年來，帶領德國隊拿下世界盃冠軍、聯合會杯冠軍、歐洲盃亞軍的主帥勒夫，下課了。德國隊止步於歐洲盃1/8決賽之後，德國媒體使用了"Löxit"(勒退)的標題。我們帶您一起回顧勒夫走過的青蔥歲月、光輝歲月和人生低谷。
體育
2021年6月30日
2021年6月30日
11 張圖
來認識一下德國國家隊的新主帥
來認識一下德國國家隊的新主帥
此前就幾乎無人懷疑這一人事決定，而現在則是正式的了：漢西‧弗利克（Hansi Flick）將在本屆歐洲錦標賽後接替勒夫任德國國家足球隊主教練。他的前任業已化解了最後的齟齬。
體育
2021年5月25日
2021年5月25日
德國國家隊：米勒、胡梅爾斯重入歐錦賽陣容
德國國家隊：米勒、胡梅爾斯重入歐錦賽陣容
根據德國國家隊主教練勒夫公佈的參加下月開賽的歐洲足球錦標賽陣容，兩名 "棄兒 "——米勒（Thomas Müller）和胡梅爾斯（Mats Hummels）重新入列。勒夫的名單上還另有一些讓人眼睛一亮的名字。
足球
2021年5月21日
2021年5月21日
讓摳鼻屎的時尚先生和「我們能做到」同框
讓摳鼻屎的時尚先生和「我們能做到」同框
德國總理梅克爾和國家足球隊教練勒夫有什麼共同之處？除了他倆都是德國足球隊的忠實支持者。可能有人會說他倆都是一開始被嚴重不看好，被低估——然後帶領德國走向巔峰的人。2021年，兩人還有一個新的共同之處——都會在這一年「下課」。
體育
2021年3月11日
2021年3月11日
9 張圖
勒夫之後誰來掌管德國國足？
勒夫之後誰來掌管德國國足？
今夏歐冠結束後，德國國家隊主帥約阿希姆-勒夫（ Joachim Löw）將退役。誰會成為他的接班人？朗尼克（Ralf Rangnick）? 弗利克（Hansi Flick）? 抑或一名女性？我們介紹幾名可能的候選人。
足球
2021年3月10日
2021年3月10日
8 張圖
激流勇退 德國國足主帥勒夫宣佈歐洲盃後辭職
激流勇退 德國國足主帥勒夫宣佈歐洲盃後辭職
勒夫表示在2021年歐洲盃之後將不再繼續執教德國隊。他2006年起擔任德國國家隊總教練一職，曾在2014年帶領德國隊贏得世界盃冠軍。
足球
2021年3月10日
2021年3月10日
01:52 分鐘
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