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約旦
約旦王國位於中東地區，與敘利亞、伊拉克、沙烏地阿拉伯以及以色列、巴勒斯坦接壤。
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深度報導
美國空襲伊拉克敘利亞 報復駐約旦基地遇襲
美國空襲伊拉克敘利亞 報復駐約旦基地遇襲
上周約旦東北部一個美軍基地遭遇無人機襲擊，造成三名美國士兵身亡。作為回應，美國襲擊了伊拉克和敘利亞境內目標。德黑蘭及其他國家譴責了美國的行動。
政治
2024年2月3日
2024年2月3日
三名美軍士兵在無人機襲擊中喪生
三名美軍士兵在無人機襲擊中喪生
美國總統拜登指責伊朗支持的武裝組織襲擊了約旦東北部的一個美軍基地，併發誓要進行報復。不過，針對這次無人機襲擊發生的確切地點，約旦方面和美國方面的說法有出入。
政治
2024年1月29日
2024年1月29日
加薩被「一分為二」以軍呼籲平民南撤
加薩被「一分為二」以軍呼籲平民南撤
以色列軍方稱，對加薩城的包圍正在繼續收緊，加薩地帶已被分為「南加薩」和「北加薩」兩個區域，並呼籲平民撤往南加薩。美國國務卿布林肯繼續在中東穿梭外交。
政治
2023年11月6日
2023年11月6日
以哈衝突：首批外國公民離開加薩
以哈衝突：首批外國公民離開加薩
第一批數百名持外國護照或雙重國籍者從加薩走廊撤離，抵達埃及。有消息指，接下來2週總計將撤離7500名外國人。另一方面，以色列在加薩的地面攻勢持續，並連續2日空襲難民營，聯合國憂心這可能構成戰爭罪。
政治
2023年11月2日
2023年11月2日
約旦海港發生致命有毒物質洩漏事故
約旦海港發生致命有毒物質洩漏事故
在位於紅海海濱的約旦亞喀巴港，一氯氣容器在裝運時破損，洩漏出有毒氣體，導致十餘人死亡，數百人受傷。
自然與環境
2022年6月28日
2022年6月28日
約旦國王："叛亂告終"
約旦國王："叛亂告終"
約旦國王阿卜杜拉二世宣佈，持續數天的政治危機已經結束。此前，有報導說，其同父異母弟弟曾試圖推翻他。
政治
2021年4月8日
2021年4月8日
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