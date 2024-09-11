第一次正面對決 賀錦麗與川普激辯中國政策

美國總統大選即將於11月初登場，民主黨候選人賀錦麗亟需向選民展現個人特色與政策立場，共和黨的川普則要回應各界對他官司纏身的質疑。雙方首次碰頭，最讓人關注的亮點之一是雙方關於中國的激辯。

（德國之聲中文網）2024年美國總統大選第二場電視辯論週二（9月10日）在費城登場，這是兩位候選人賀錦麗與川普第一次「正面對決」。這場辯論由美國廣播公司（ABC）主辦，持續大約90分鐘，主要聚焦於美國經濟與內政議題，但也多少談到俄烏戰爭和中東局勢。此外，在辯論一開始，兩人便激辯了美國對中國的政策。

賀錦麗批評川普：「他引發了貿易戰……最後把美國晶片賣到中國，幫他們提升軍事現代化，基本上就是出賣了我們。」川普反擊稱，中國「是跟台灣買晶片」。

事實上，中國確實是台灣晶片與半導體設備的重要買家；不過，在先進的AI晶片領域，中國也仰賴輝達（NVIDIA，又稱英偉達）等美國企業的技術。

拜登與賀錦麗政府先前曾多次質疑，中國可能利用美國企業的AI晶片、量子電腦等先進科技，來強化解放軍的軍事能力，威脅美國國安；拜登政府更以此主張為基礎，在這些領域對中國實施出口管制。

除了貿易議題之外，賀錦麗還批評川普在新冠疫情期間，未積極追究中國政府對疫情起源的不透明。「他其實還感謝了習近平在新冠疫情做的事……看看他的推文，他說『謝謝你，習主席』，還有驚嘆號。」

中國過去遭批評在疫情之初掩蓋情況，且未積極配合國際專家調查疫情起源；北京否認這些指控。

對於拜登政府的國際政策，川普展現出不以為然的態度，並稱其他國家的領袖也認為拜登政府「軟弱無能」。川普特別強調自己與獨裁國家領袖的關係，聲稱中國、北韓和俄羅斯都「害怕」他。

對此，賀錦麗回應：「這些獨裁者和專制者支持你再次當總統，是因為很顯然他們可以用奉承和恩惠來操縱你。」

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賀錦麗：美國要贏過中國

在辯論場上，賀錦麗說川普擔任總統任內並沒有保障美國的利益。她主張，美國對中國的政策「應該是要確保美國贏得21世紀的競爭」，因此要「專注於美國跟盟友的關係，專注於投資美國本土的科技，這樣美國才能在人工智慧、量子計算領域獲勝」。

一般認為，賀錦麗基本上會延續拜登政府的政策，也就是透過外交管道繼續與中國溝通、管控衝突。她的競選網站也指出，「不會容忍來自中國或任何競爭者的不公平貿易行為」。

川普重申對中關稅重要性

針對關稅議題，川普聲稱，他任內施加的對中關稅讓美國獲得大筆進帳，而拜登政府也沒有取消，「就是因為（從中國）賺了那麼多錢」。

這樣的說法此前已遭部分經濟學者反駁，指這是因為關稅帶來的成本大部分是由美國的消費者承擔。不過，川普在辯論場上仍主張，美國的物價不會因為關稅而上漲，反而是中國和其他「多年來一直在敲詐我們」的國家，才會面臨此結果。

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川普還重申他在提名演說曾提過的說法，指許多中國企業在墨西哥興建大型汽車廠，希望銷售產品到美國。川普表示，他要對這些汽車施加高額關稅，「不讓它們進到我們的國家」。

川普曾多次表態，若再次當選，就會對各國產品都徵收10%到20%的關稅，且針對中國會更高，甚至可能達到60%。

賀錦麗在辯論時，把川普的計劃形容為一種變相的「消費稅」。當前拜登與賀錦麗政府的政策是，主要針對特定的中國產品施加較高的關稅，例如對中國製電動車施加100%，對中國太陽能板施加50%。拜登政府認為，這樣一方面可以保障美國國內製造業，一方面又不會造成更廣泛的經濟衝擊。

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（路透社、美聯社、法新社等）

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