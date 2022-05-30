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章立凡
中國知名歷史學家。章乃器之子。
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深度報導
六四33週年將至 中國多名異議者傳接不到境外來電
六四33週年將至 中國多名異議者傳接不到境外來電
「六四事件」33週年即將到來，多位中國境內的異議人士與學者傳出手機或家中電話無法接通境外來電的消息。根據德國之聲實測，確實有幾位異議人士即便手機接到境外來電，接通後也無法聽到對方的聲音。
政治
2022年5月30日
2022年5月30日
專訪：中國缺乏政治智慧來面對國際問責
專訪：中國缺乏政治智慧來面對國際問責
過去幾周，由美國帶頭的國際社會開始針對中國在新冠疫情初期「失職」的部分展開問責，中國政府也透過「戰狼式外交」展開反擊。在中美關係漸趨對立的前提下，中國歷史學家章立凡認為，中美領導人是因為各自有需求，才會採取對抗的方式來交涉。
政治
2020年5月5日
2020年5月5日
章立凡：驅逐外媒記者使北京成「聾子」與「瞎子」
章立凡：驅逐外媒記者使北京成「聾子」與「瞎子」
中美自二月起，便陸續因新聞自由與新冠疫情等議題發生一系列的口水戰。 雙方關係也在中國上周宣佈驅逐13名美國記者後，達到罕見的緊張程度。 中國學者章立凡認為，中國此舉是在反擊美國總統川普的「中國病毒」一說，但卻可能對中國未來造成更大的傷害。
政治
2020年3月23日
2020年3月23日
李鵬：民望最低的中國總理
李鵬：民望最低的中國總理
曾經擔任中國國務院總理達十年之久的李鵬於2019年7月22日去世，終年91歲。其政治生涯中最引人爭議的部分無疑是1989年的六四事件。
政治
2019年7月23日
2019年7月23日
人大前領導層緊張 習近平憂出現不穩
人大前領導層緊張 習近平憂出現不穩
與美國的貿易戰和過量債務遏制了中國的經濟增長；對失業和社會動蕩的害怕情緒在增加；黨內出現對習近平集大權於一身的不滿。今年人大會議前，中國領導人有些危機感。
政治
2019年3月4日
2019年3月4日
只談經濟 莫談政治
只談經濟 莫談政治
中國全國政協會議、全國人大會議開幕在即。中美貿易戰陰影下的經濟議題預計將成為今年「兩會」的核心。分析人士同時也指出，由於習近平當局對言論的管控日趨嚴厲，因此，本屆會議上，人大代表、政協委員很難再對經濟以外的話題發表看法。
經濟
2019年3月3日
2019年3月3日
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