立場新聞鍾沛權判入獄 美議員：香港已非昔日香港

「香港立場新聞被指煽動案」今年8月被香港法院裁定「串謀發佈煽動刊物」罪名成立，26日宣告量刑，前總編輯鍾沛權被判入獄21個月、時任署任總編輯林紹桐則即時釋放。

（德國之聲中文網）香港《立場新聞》前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐判刑結果週四（9月26日）出爐。法官郭偉健主張，涉案人士參與香港當時的抗爭，與港府抗衡，因此監禁為「唯一合適刑罰」。

郭偉健裁定鍾沛權23個月監禁，同時減刑2個月，最終判處鍾21個月監禁。由於他先前因此案已經還押349日，實際仍須再服刑9個多月，且即時收監。林紹桐的量刑則是以14個月為起點，不過法官考量到林被診斷出患有罕見疾病，進一步減刑，讓他無需入獄，即時釋放；《立場》母公司則罰款5000元港幣。

港媒《法庭線》報導，鍾沛權在得知林紹桐的判刑後露出笑容，林妻則於旁聽席拭淚。

據《香港01》、《明報》報導，法官郭偉健認為，《立場》並非「單純的新聞工作者」、「打擦邊球的人才會擔心誤墮法網」，認為該報曾為特定民主派人士助選，重申《立場》意圖發佈煽動言論。

對於辯方律師稱鍾、林誤墮法網，法官則持反對意見，認為法例早已提供指引「可以發佈甚麼，不可以發佈甚麼」，並稱任何新聞工作者都知道首要責任是講真話、不是講假話，也不是講半真、半假的話，只要盡力查證，自然有客觀基礎。

由於鍾沛權先前因此案已經還押349日，實際仍須再服刑9個多月 圖片來源： David Chan/ZUMA Press Wire/IMAGO

今年8月29日，郭偉健已裁定《立場》的政治理念是本土主義，媒體路線為支持及促進香港本土自主，並在反送中期間成為「抹黑和中傷中央及特區政府的工具」。

2021年12月29日，香港警方國安處以涉嫌違反《刑事罪行條例》「串謀發佈煽動刊物罪」為由，拘捕鍾沛權和林紹桐，搜查《立場》的辦公室，同日《立場》宣佈停運。

同年12月30日，警方落案控告鍾沛權、林紹桐及《立場》母公司 Best Pencil（Hong Kong）Limited「串謀發佈煽動刊物」罪。鍾沛權和林紹桐申請保釋被拒，兩人其後於2022年11月和12月獲准保釋。

各方反應

量刑結果公佈後，香港政府在聲明中稱判刑「彰顯公義」，並稱「本案自作出判決後，部分人士就香港的新聞及言論自由表達憂慮，亦有外媒或其他別有用心人士及反華組織、反華政客作出不符事實及純為政治目的之言論，惡意抹黑香港特區」。

香港記者協會（記協）指出，不論刑期為何，鍾、林兩人因新聞工作而被定罪、判刑，已對香港新聞業界造成不可逆轉的傷害，並表態反對港府以煽動罪、《香港國安法》及23條《維護國家安全條例》等法例，檢舉控告依《基本法》行使權利，以及進行新聞工作的人士及機構。

記協表示，雖然傳媒並非「法外之地」，但當前可以合法報導和刊登的議題擊評論比以往大減「是不爭的事實」，煽動罪最高刑期提升至7年已讓香港新聞工作者難以無後顧之憂的履行職責，加上檢方在審訊期間擴大審查範圍，企圖向被告逐字逐句盤問，加劇新聞業界自我審查風氣。

記協強調維護國家安全無可厚非，但容讓新聞工作者敢言直諫、社會能暢所欲言，是維持香港繁榮穩定所必須，亦是維持其國際良好形象的重要一環。

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無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，鍾沛權與林紹桐是為公共利益服務，不應該被拘留，呼籲國際社會加大對中國施壓，確保鍾沛權與其他被關押的記者獲釋。

國際特赦組織中國議題團隊主任莎拉．布魯克斯（Sarah Brooks）表示，對被告的判決「僅僅是因為他們盡了自己的職責，這讓香港新聞自由又經歷了黯淡的一天」。

美國眾議院外交事務委員會主席、眾議員麥考爾（Michael McCaul）批評，香港法院的裁決顯示出北京的「政治動機和對社會的普遍控制」，「香港不再是昔日那個充滿活力、自由的城市；公民現在面臨著令人心寒的現實，即行使公民自由——包括言論自由——都可能會被根據中國法律起訴。」

（美聯社、香港01、明報等）

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