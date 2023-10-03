You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
突尼斯
北非國家，瀕臨地中海
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
突尼斯總統拒絕歐盟"施捨"， 難民協定要泡湯？
突尼斯總統拒絕歐盟"施捨"， 難民協定要泡湯？
今年七月，歐盟同北非國家突尼斯簽署移民協定，突尼斯承諾阻止更多難民進入歐洲，歐洲則為突尼斯提供相應的財政支持。本周一，突尼斯總統突然批評歐盟提供的款項是"缺乏尊重的小恩小惠"。
社會
2023年10月3日
2023年10月3日
難民危機 義大利總理出何新招？
難民危機 義大利總理出何新招？
面對蘭佩杜薩難民危機，民粹主義的義大利總理梅洛尼宣佈制定"非常舉措"。然而這些措施有多大新意？短期內恐怕難見效果。
政治
2023年9月19日
2023年9月19日
抗衡中國 日本承諾300億美元援助非洲
抗衡中國 日本承諾300億美元援助非洲
為抗衡中國影響力，日本首相岸田文雄在第八屆東京非洲發展國際會議上宣佈，將為非洲提供總額高達300億美元的援助。
政治
2022年8月28日
2022年8月28日
勇敢追夢：突尼斯首位女裁判
勇敢追夢：突尼斯首位女裁判
Dorsaf al-Qanawaty是首名成為足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在這個男性主導的行業中，憑借一股對這份職業的熱情與堅持，她闖出了自己的一片天。
體育
2021年11月8日
2021年11月8日
03:13 分鐘
疑似本‧拉登前保鏢被禁止返德
疑似本‧拉登前保鏢被禁止返德
德國當局對據信為本‧拉登前保鏢的薩米‧A下達了不準其重新入境德國的禁令。先前，德國一家法院裁決，這名突尼斯人從德國被遣返是違法行為。
政治
2018年8月13日
2018年8月13日
被遣返的"本拉登保鏢"要不要再接回德國？
被遣返的"本拉登保鏢"要不要再接回德國？
「遣返」成了德國今年夏天的熱點詞。上周五，德國當局將一名伊斯蘭主義「危險分子」遣返突尼斯後，司法部門指責當局的做法是「知法違法」，要求將此人送回德國。
政治
2018年7月17日
2018年7月17日
顯示更多
廣告