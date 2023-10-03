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突尼斯

北非國家，瀕臨地中海

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突尼斯總統賽義德（Kais Saied）表示，歐盟提供的款項無異於"施捨"。此前歐盟宣佈，將為突尼斯提供一億兩千七百萬歐元

突尼斯總統拒絕歐盟"施捨"， 難民協定要泡湯？

突尼斯總統拒絕歐盟"施捨"， 難民協定要泡湯？

今年七月，歐盟同北非國家突尼斯簽署移民協定，突尼斯承諾阻止更多難民進入歐洲，歐洲則為突尼斯提供相應的財政支持。本周一，突尼斯總統突然批評歐盟提供的款項是"缺乏尊重的小恩小惠"。
社會2023年10月3日
Italien | Ursula von der Leyen besucht Lampedusa

難民危機 義大利總理出何新招？

難民危機 義大利總理出何新招？

面對蘭佩杜薩難民危機，民粹主義的義大利總理梅洛尼宣佈制定"非常舉措"。然而這些措施有多大新意？短期內恐怕難見效果。
政治2023年9月19日
Japan | Premierminister Fumio Kishida

抗衡中國 日本承諾300億美元援助非洲

抗衡中國 日本承諾300億美元援助非洲

為抗衡中國影響力，日本首相岸田文雄在第八屆東京非洲發展國際會議上宣佈，將為非洲提供總額高達300億美元的援助。
政治2022年8月28日
external

勇敢追夢：突尼斯首位女裁判

勇敢追夢：突尼斯首位女裁判

Dorsaf al-Qanawaty是首名成為足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在這個男性主導的行業中，憑借一股對這份職業的熱情與堅持，她闖出了自己的一片天。
體育2021年11月8日03:13 分鐘
Salafist Sami A.

疑似本‧拉登前保鏢被禁止返德

疑似本‧拉登前保鏢被禁止返德

德國當局對據信為本‧拉登前保鏢的薩米‧A下達了不準其重新入境德國的禁令。先前，德國一家法院裁決，這名突尼斯人從德國被遣返是違法行為。
政治2018年8月13日
Deutschland Abschiebung von Asylsuchenden nach Afghanistan

被遣返的"本拉登保鏢"要不要再接回德國？

被遣返的"本拉登保鏢"要不要再接回德國？

「遣返」成了德國今年夏天的熱點詞。上周五，德國當局將一名伊斯蘭主義「危險分子」遣返突尼斯後，司法部門指責當局的做法是「知法違法」，要求將此人送回德國。
政治2018年7月17日
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