穿不穿台海？德軍艦長等候柏林下命令

正在亞太地區訪問並參加多項聯合軍演的德國海軍兩艘軍艦有可能在9月穿越台灣海峽，屆時德中關係可能出現緊張。不過，柏林國防部依然沒有就具體航線做出最終決定。德軍艦艇上一次穿越台海還要追溯到2002年。

（德國之聲中文網）德國海軍「巴登-符騰堡號」護衛艦和「法蘭克福號」補給艦編隊的指揮官表示，他們仍在等候來自柏林的命令以決定是否在9月穿行台灣海峽。第二機動艦隊司令舒爾茨准將(Axel Schulz)在接受路透社電話採訪時說，柏林方面尚未做出最終決策，而天氣也會對航線產生影響。「我們來到這裡是為了亮出我們的旗幟，表明我們和夥伴以及盟友站在一起，表明我們支持基於規則的國際秩序，致力於和平解決爭端並且保護自由安全的航道。」

在可能穿越台灣海峽前，德軍編隊將在8月20日停靠日本東京，此後還會訪問韓國和菲律賓。

兩艘德軍軍艦於今年5月啟航，先是前往北美東海岸，與美國、加拿大舉行聯合演習，然後穿過巴拿馬運河來到太平洋，在夏威夷海域參加為期六周的「環太平洋」軍演。而在訪問日本、韓國、菲律賓的港口後，德軍編隊還計劃與印度海軍舉行聯合演習，最終在秋天返回歐洲完成環球航行。

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德軍艦艇上一次穿越台灣海峽還要回溯到2002年。當時，「梅克倫堡-前波莫瑞號」與「萊茵蘭-普法爾茨號」這兩艘護衛艦進行DESEX2002遠洋訓練任務，沿途停靠希臘、巴基斯坦、印度、菲律賓、中國、韓國、日本、西班牙等多國港口，其中在青島港的停靠也是德國海軍迄今最後一次訪問中國港口。

2021年，德國海軍「巴伐利亞號」護衛艦也曾經前往東亞地區，並且繼2002年後首次穿越南中國海，不過其航線盡量避開了南中國海的爭議海域，也沒有穿越台灣海峽。德方還一度尋求讓該艦訪問上海等中國港口，但是被北京方面謝絕。

如果德軍編隊穿越台灣海峽，北京極有可能將其視為來自柏林的挑釁，引發兩國關係緊張。今年5月編隊啟航時，德國外長貝爾博克曾表示，「和平通行權適用於台灣海峽，同樣的規則也適用於我國船隻和其他船隻航行的所有類似海域。」德國防長皮斯托利烏斯(Boris Pistorius)則說，「台海和南海出現的緊張局勢給航行自由和貿易路線的自由通行帶來了壓力。」

「法蘭克福號」補給艦5月7日從德國威廉港啟航。送行的德國防長皮斯托利烏斯表示，「台海和南海出現的緊張局勢給航行自由和貿易路線的自由通行帶來了壓力。」 圖片來源： Lars Penning/dpa/picture alliance

歐洲國家40%的外貿物資都通過南中國海運輸，而擁有龐大半導體產業的台灣更是在歐洲產業鏈中扮演舉足輕重的角色。近年來，隨著中國在台海、南海展現出越發咄咄逼人的姿態，西方國家正不斷增強其在印太地區的軍事存在。柏林科學政治基金會的亞太問題專家施坦策爾(Angela Stanzel)此前在接受德國《商報》採訪時就指出，「西方國家在印太地區的存在感越強，中國就會越收斂，該地區發生軍事衝突的風險也越低。」

在德軍之前，已經有多個西方盟友的軍艦穿行於台灣海峽。德國空軍幾星期前也與法國、西班牙空軍一道，派遣總共50架軍機前往日本、澳洲以及美國夏威夷參加聯合軍演，其中包括A400M戰術運輸機、「颱風」歐洲戰機等。

德國海軍編隊指揮官舒爾茨說，如果他接到命令在今年9月率兩艘軍艦穿行台灣海峽，他並不會計劃採取額外的安全措施，因為「這就是和穿越英吉利海峽或者北海一樣的正常通過」。但是他估計屆時會被中國海軍、海警以及海上民兵的船隻密切監視。

（路透社、德新社）

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