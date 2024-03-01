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空氣污染

隨著中國北部地區頻繁出現霧霾天氣，這一現象引發了社會對大氣污染的關注。

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深度報導

美國曾在比基尼環礁進行核試驗。

美國在比基尼環礁核試驗70周年 受害者求償路漫漫

美國在比基尼環礁核試驗70周年 受害者求償路漫漫

70年前，當美國開始在太平洋比基尼環礁開始「城堡」系列核試驗時，下本節子的父親還是一個30歲的年輕漁民。後來他患上癌症，胃被切除四分之三。下本節子的願望是一個沒有核武器的世界。
歷史2024年3月1日
external

上圖書館借衣服 時尚也能很環保

上圖書館借衣服 時尚也能很環保

這家圖書館不借書，借的是衣服！時尚產業是環境污染的主要來源。為了讓穿時尚更永續更環保，阿姆斯特丹 出現了一家「時尚圖書館」，時尚愛好者可以通過借衣服來減少快時尚對地球資源的消耗。
自然與環境2024年2月18日03:29 分鐘
Japan leitet Fukushima-Wasser ins Meer

福島含放射性物質水泄漏 但廠區外未發現污染

福島含放射性物質水泄漏 但廠區外未發現污染

估計約5.5噸含放射性物質的水從日本福島核電站洩漏，不過營運方周四表示，廠區外並未發現有污染跡象。
自然與環境2024年2月8日
貴州畢節大霧天氣資料圖片（攝於2021年末）

中國多地霧濛濛：安徽發紅色預警 能見度低於50米

中國多地霧濛濛：安徽發紅色預警 能見度低於50米

中國多個省份出現大霧天氣，受霧、霾天氣混合的不利影響能見度極低，江蘇和安徽部分地區能見度甚至低於50米，導致高速公路關閉，航班延誤。安徽發出「紅色預警」。到本周四，中國官方已連續9天發布大霧預警。
自然與環境2024年1月4日
在核能問題上，人們看法不一

核能增倍才能實現淨零排放？環保組織：危險性不能小覷

核能增倍才能實現淨零排放？環保組織：危險性不能小覷

杜拜召開的聯合國氣候變化大會上，包括美國在內的多個國家簽署了一項呼籲，提倡將全球核能容量增至現在的三倍，這是實現2050年淨零排放努力的一部分。環保組織批評指出，不應把時間浪費在像核能這類危險的干擾選項上。
自然與環境2023年12月2日
Indien Neu Delhi Smog

印度霾害嚴重 板球世界盃霧濛濛

印度霾害嚴重 板球世界盃霧濛濛

印度正舉辦2023年國際板球世界盃，球場上空彌漫著濃重的煙霧。嚴重的霧霾給運動員和球迷帶來了困擾。比賽主辦單位已宣佈禁止燃放煙花。印度當局計劃以人工降雨改善首都空氣品質。
自然與環境2023年11月14日8 張圖
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