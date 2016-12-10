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圖片來源： picture-alliance/dpa/Tao Xiaofang
穹頂之下
由前央視記者柴靜獨立製作的紀錄片《穹頂之下》
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深度報導
冬天來了，北京還在穹頂之下
冬天來了，北京還在穹頂之下
去年，一部反映大氣污染的紀錄片《穹頂之下》引起廣泛關注，隨後卻在網上悄然消失。沒有消逝的是人們頭頂上的霧霾。中國環保部一名專家日前表示，中國幾乎所有的污染物排放指標都是世界第一。
自然與環境
2016年12月10日
2016年12月10日
恐懼之中的不智之選
恐懼之中的不智之選
輿論認為，對香港普選抗爭和內地霧霾討論的打壓，透露出中共政權的恐懼；而軍隊高調介入社會維穩，則是一種窮途末路的心態。
2015年3月22日
2015年3月22日
「習近平究竟有多麼強大？」
「習近平究竟有多麼強大？」
一年一度的中國「兩會」已經閉幕，德語媒體注意到會議上透露出的新訊息。而另一方面，圍繞習近平的個人崇拜也讓德國記者印象深刻。
2015年3月16日
2015年3月16日
習的馬克思主義和稱讚霧霾片的環保部長
習的馬克思主義和稱讚霧霾片的環保部長
《法蘭克福匯報》周一關注習近平提出的「四個全面」，並指出，習不允許社會主義內部的革命，卻強調漢化馬克思主義的必要性。《世界報》則聚焦稱讚《穹頂之下》的新環保部長。
2015年3月9日
2015年3月9日
西安上演"穹頂之下"的抗議
西安上演"穹頂之下"的抗議
中國一維權組織透露，3月8日有西安網民聚集陝西省政府周圍，舉牌抗議當局治理霧霾不利。據稱，其中兩人被管轄派出所帶走。
2015年3月9日
2015年3月9日
澤林視點：敢於面對市場！
澤林視點：敢於面對市場！
德國之聲專欄作者澤林認為，兩會上，中國總理向代表們明確表示，中國將繼續開放經濟。
2015年3月8日
2015年3月8日
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