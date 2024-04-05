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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

穆斯林

伊斯蘭教信徒稱為穆斯林。

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即時新聞

2024年4月5日

擔心穆斯林抵制 麥當勞回購以色列經銷商

2024年3月27日

齋月手勢被指極端主義 德國球員提誹謗訴訟

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深度報導

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齋戒: 基督徒和穆斯林的共同之處

齋戒: 基督徒和穆斯林的共同之處

宗教齋戒是伊斯蘭教、基督教和許多信仰中都存在的習俗。齋戒的精神包括自省、同理並尋求與神更深層的連結。穆斯林的齋月與基督徒的大齋期有何共同之處呢?
文化2024年3月13日02:06 分鐘
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法蘭克福點燈慶祝齋月 創德國首例

法蘭克福點燈慶祝齋月 創德國首例

全球穆斯林進入齋月，德國法蘭克福首次點燈慶賀。法蘭克福副市長稱這是一個「美麗的標誌」，能增強這個多元化城市的凝聚力。
社會2024年3月12日01:22 分鐘
A man pors honey on cakes before breaking the fast during Ramadan (picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul)

你瞭解穆斯林齋月嗎？

你瞭解穆斯林齋月嗎？

行動上律己，精神上純潔，這便是穆斯林齋月的理想境界。人們觀察到各地齋月開始的時間不同，禮儀風俗也不同。
文化2024年3月10日6 張圖
肉骨茶曾是馬來西亞港口工人的主要食物

排骨湯成國家美食遺產 惹惱馬來西亞穆斯林

排骨湯成國家美食遺產 惹惱馬來西亞穆斯林

馬來西亞政府宣佈將傳統美食「肉骨茶」列為國家美食遺產，這是一種由香料熬成的豬排骨湯。此舉引發穆斯林團體不滿，併發出讓旅遊部長「下課」的呼籲。
文化2024年3月10日
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為了選票？莫迪為爭議印度教神廟揭幕

為了選票？莫迪為爭議印度教神廟揭幕

印度總理莫迪參與了盛大的印度教羅摩神廟揭幕儀式，批評人士認為，莫迪此舉意在贏得今年的大選。另一方面，該神廟的建築地點也是當地印度教徒和穆斯林之間關係緊張的根源。
政治2024年1月22日03:31 分鐘
印度總理莫迪說，神廟的開放標誌著「新時代的到來」

莫迪為備受爭議的印度教神廟舉行落成典禮

莫迪為備受爭議的印度教神廟舉行落成典禮

印度總理莫迪為一座建造於被拆毀的清真寺舊址、供奉印度教羅摩神的宏偉寺廟舉行了落成典禮。他領導的印度人民黨在大選前為這一活動大肆宣傳。
政治2024年1月22日
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