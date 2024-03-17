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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

稀土元素

鑭系元素以及鈧、釔共17種化學元素的合稱。

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深度報導

大眾汽車在德國薩爾茨吉特的電動汽車用電池生產車間

懸頂之劍:德國在稀土等領域嚴重依賴中國

懸頂之劍:德國在稀土等領域嚴重依賴中國

德國作為歐洲最大的經濟體情況並不樂觀-目前處於停滯狀態。與此同時另一把高懸於頭頂的達摩克利斯之劍也不容忽視：德國越來越依賴重要原材料的進口。
經濟2024年3月17日
全球對稀土的競爭已轉變為國家安全問題

神隱特偵組發現了"長頭髮"

神隱特偵組發現了"長頭髮"

中國國家安全部發布連載漫畫，警告人們中國的戰略資源早被境外組織盯上了。與此同時，英國《金融時報》刊文稱，在目前的政治環境下，中國國安部的政治地位和實力得到增強。
政治2024年1月23日
銣氧化物可以用於製造銣鐵硼磁體。後者是當前運用最廣泛的一類永磁體，被用於電動汽車、風力發電機、各類電子產品等領域，市場需求正在快速遞增。中國企業掌握了銣鐵硼磁體制造的關鍵技術。

中國限出口稀土加工技術 加大西方脫鉤難度

中國限出口稀土加工技術 加大西方脫鉤難度

北京日前修訂了出口管制規定，禁止多種稀土產品製造技術出口。儘管新規並不直接限制稀土產品之出口，但是歐美擴大本土自主稀土產能的努力將受到重大影響，後者正面臨不小的環境以及技術挑戰。
經濟2023年12月22日
external

歐洲如何打破中國對稀土的壟斷？

歐洲如何打破中國對稀土的壟斷？

歐洲計劃到2035年停止銷售使用內燃機的新車。這意味著電動汽車將成為主流。然而，電動汽車電池需要大量稀土等金屬。開采稀土對環境有害，而且目前中國牢牢控制著全球稀土供應。
自然與環境2023年12月8日01:33 分鐘
中國外長王毅12月1日在河內與越南外長裴青山會面

中越計劃升級鐵路連接 新線路經過越南最大稀土地帶

中越計劃升級鐵路連接 新線路經過越南最大稀土地帶

中國外長王毅近日訪問河內，為習近平的越南之行做準備。中越在考慮對兩國之間的鐵路連接進行重大升級，這有可能成為「一帶一路」的一部分。
政治2023年12月2日
Lithium China

"對中國的警訊"：歐盟制定新規 確保原材料供應多樣化

"對中國的警訊"：歐盟制定新規 確保原材料供應多樣化

在部分關鍵原材料的供應上，歐盟極度依賴第三國。如今，歐盟推出新規則，計劃在2030年以前根本改變這一局面。
經濟2023年11月14日
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