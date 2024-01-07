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圖片來源： picture-alliance/dpa/M. Böhm
科隆
德國第四大城市，位於西部北威州萊茵河畔。其標誌性建築科隆大教堂是聯合國教科文組織認定的世界文化遺產。
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深度報導
舉世聞名的三王聖龕如何來到科隆大教堂
舉世聞名的三王聖龕如何來到科隆大教堂
在科隆大教堂，黃金的三王聖龕吸引著訪客的目光。那麼，三王聖髑是如何從東方來到科隆的呢？
文化
2024年1月7日
2024年1月7日
面臨恐襲威脅 科隆大教堂聖誕堅持開放
面臨恐襲威脅 科隆大教堂聖誕堅持開放
儘管面臨恐怖襲擊的威脅，德國科隆大教堂聖誕夜依然如期舉行彌撒活動並向信眾開放。此前，德國情報機關接到盟國線索稱，包括科隆大教堂在內的歐洲多地可能在聖誕及新年期間遭到伊斯蘭極端分子的恐怖襲擊。科隆大教堂12月23日晚間一度因此關閉。
恐怖主義
2023年12月24日
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塔利班高官來德國 政府後知後覺
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一名塔利班高官上周來到德國科隆並出席公開活動，引起德國輿論嘩然。更讓人們的吃驚是，德國當局對此毫不知情，在媒體報導後才做出回應。
政治
2023年11月20日
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麥當娜現身科隆 流行天後風采依舊
麥當娜現身科隆 流行天後風采依舊
不久前剛剛大病初癒的麥當娜顯然寶刀未老。本周三在德國科隆舉行的演唱會上，年逾60的她唱跳自如，舞台造型華麗，為歌迷帶來數首耳熟能詳的金曲。這是她全球巡演的其中一站。
文化
2023年11月16日
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13 張圖
旅行劃重點！德國十大城市
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柏林、漢堡、慕尼黑——德國有許多值得游覽的城市。我們在這裡為您介紹德國按照人口排列最大的十個城市及其旅遊亮點。
文化
2023年6月4日
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10 張圖
重建巴黎聖母院 科隆大教堂修復師搭把手
重建巴黎聖母院 科隆大教堂修復師搭把手
2019年4月，巴黎聖母院發生大火，這個巴黎著名地標嚴重受損。重建工作預計在2024年完成。科隆大教堂的修繕團隊也來搭把手，幫助修復部分教堂窗戶。
文化
2023年4月19日
2023年4月19日
04:34 分鐘
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