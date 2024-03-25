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科索沃
位於歐洲東南部巴爾干半島的主權爭端地區及有限承認國家，於2008年單方面宣佈獨立。塞爾維亞雖然承認其民選政府，但只承認該地區為塞爾維亞的兩個自治省之一。
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深度報導
25年前，北約轟炸南聯盟
25年前，北約轟炸南聯盟
1999年3月24日夜晚，北約出動戰鬥機對南斯拉夫實施轟炸行動，目的是阻止塞爾維亞人在科索沃對阿爾巴尼亞人的壓迫。該行動沒有獲得聯合國授權。北約當時做對了嗎？
政治
2024年3月25日
2024年3月25日
05:06 分鐘
塞爾維亞提前大選 武契奇政黨勝券在握
塞爾維亞提前大選 武契奇政黨勝券在握
武契奇總統下令解散議會後，12月17日，塞爾維亞提前舉行的議會大選開始投票。大約650萬選民被呼籲投票選舉國民議會的250名議員。
政治
2023年12月17日
2023年12月17日
專家如何看塞爾維亞武器庫中的「中國製造」？
專家如何看塞爾維亞武器庫中的「中國製造」？
北京將塞爾維亞稱為「塞鐵」，這種鐵桿友誼也體現在軍事方面：塞爾維亞是歐洲唯一從中國採購主要武器裝備的國家。該國防長在不久前接受中國官媒採訪時也稱這對塞爾維亞非常重要。那麼，來自中國的武器裝備究竟在這個巴爾干國家有著怎樣的地位和作用？
政治
2023年10月30日
2023年10月30日
塞爾維亞防長: 中國軍事裝備大大加強我國軍力
塞爾維亞防長: 中國軍事裝備大大加強我國軍力
塞爾維亞副總理兼國防部長武切維奇在接受中國官媒採訪時表示，「來自中國的武器裝備使得塞爾維亞獲得了許多國家所沒有的軍事能力」。中方則將科索沃問題與台灣問題相提並論，稱「西方像利用科索沃問題打擊塞爾維亞一樣去利用台灣問題遏制中國」。
經濟
2023年10月23日
2023年10月23日
科索沃衝突發酵 塞族不願「被代表」
科索沃衝突發酵 塞族不願「被代表」
歐盟和美國對科索沃當局無視其北部塞族居民的訴求、強推選舉引發抗議衝突提出了批評。本周塞族人與當地警方及維和部隊之間的衝突造成數十人受傷。
政治
2023年5月31日
2023年5月31日
巴爾干半島衝突暫緩 科索沃塞裔居民讓步拆路障
巴爾干半島衝突暫緩 科索沃塞裔居民讓步拆路障
前幾日，塞爾維亞和科索沃之間的衝突一觸即發，不過科索沃法院下令釋放導致此次爭端的前警察，而科索沃北部的塞爾維亞裔居民也同意，拆除已經令交通癱瘓十幾日的路障。
政治
2022年12月29日
2022年12月29日
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