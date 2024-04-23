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2024年4月23日

TikTok促銷「令人上癮」 歐盟發最後通牒

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深度報導

Alexa Feelings CLEAN THUMB 1

小朋友的疑惑：Siri會難過嗎？

小朋友的疑惑：Siri會難過嗎？

Siri和Alexa是生活中常見的AI語音助理，但最新研究顯示，小朋友們相信這些語音助理能跟人類一樣感受和思考。甚至有孩子認為，即使Alexa故障也不能將它丟棄。這會對孩子的認知發展產生負面影響嗎?
全球2024年4月14日03:38 分鐘
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AI: 為什麼眼見不能為憑?

AI: 為什麼眼見不能為憑?

深偽技術 (Deepfake) 背後的科技正高速發展。至今沒有完美的辦法能識破它。Meta正嘗試為AI生成的內容貼標籤，這個方法可行嗎?
全球2024年4月13日04:53 分鐘
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用呼吸解鎖手機？

用呼吸解鎖手機？

聽過指紋識別、臉部識別，你聽說過「呼吸識別」嗎？印度一所大學的研究人員正在研究一種創新技術，它可能成為最安全的生物識別身份驗證系統之一，而且還可能有其他用途。
2024年3月24日03:09 分鐘
Gouverneursrat der IAEA

專訪：歐洲需要接受「全球核電共識」

專訪：歐洲需要接受「全球核電共識」

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）近日接受了DW採訪，他談及歐洲核能在烏克蘭戰爭以及氣候變化下所面臨的挑戰。他表示，如果歐洲不想在全球核電競賽中落敗，就必須提供新的資金。
歐洲2024年3月22日05:15 分鐘
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電子屏幕會如何影響你的孩子？

電子屏幕會如何影響你的孩子？

如今，智慧型手機、平板電腦等設備幾乎無處不在。你允許自己年幼的孩子使用智慧型手機嗎？ 新的研究顯示，接触智慧型手機等設備可能會對兒童的成長產生破壞性影響。
全球2024年3月21日03:42 分鐘
華為是華盛頓和北京之間長達數年的技術戰的象徵企業，因涉嫌違反有關制裁規定，被川普政府於2019年列入貿易限制名單。

知情者：英特爾暫時保住供貨華為的特許

知情者：英特爾暫時保住供貨華為的特許

華为网站显示，其筆記型電腦依然嚴重依賴英特爾晶片。知情人士稱，美國商務部今年晚些時候將可能撤銷對華為銷售尖端技術的特許政策。
美國2024年3月12日
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文化生活

Can you guess the origin of these frames? The ridges give it away. They were made from old records by the label Vinylize. Owner Zachary Tipton searches record stores for records that no one wants to buy and uses them to fashion one-of-a-kind eyewear. He also offers sunglasses.

腦洞大開！五種你想不到的時裝原材料

從黑膠唱片製作的眼鏡，到巧克力製作的衣裙——時裝業顯然創造力無窮，不想把材料侷限於傳統紡織品。有些腦洞大開的設計師，甚至發掘了一些令人意想不到的材料。
2018年1月21日5 張圖
Bundesbank Bunker Cochem Deutschland Rheinland-Pflaz

昔日德央行秘密金庫變身博物館

德意志聯邦銀行在冷戰期間在科赫姆（Cochem）建立了一個秘密金庫，儲存了數百億的備用馬克。據信，這個項目進行的十分機密，並沒有鄰居發現這座建築的真正用途。而今它被改造成博物館，人人都能前來參觀。
2016年3月18日9 張圖
Bildergalerie Kunst in der Katastrophe Sigalit Landau EINSCHRÄNKUNG

藝術中的納粹傷痛

藝術中的納粹傷痛
2015年1月26日9 張圖