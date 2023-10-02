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禽流感
禽流感，全名鳥禽類流行性感冒，是由病毒引起的動物傳染病，通常只感染鳥類，罕見情況下會從動物傳染人，甚至人與人之間互傳。
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深度報導
法國給千萬只鴨子接種禽流感疫苗
法國給千萬只鴨子接種禽流感疫苗
法國周一展開全國範圍內針對鴨子的禽流感疫苗接種活動，希望能以接種代替代價高昂的撲殺。但家禽業者正面臨貿易抵制的風險。
自然與環境
2023年10月2日
2023年10月2日
禽流感威脅哺乳動物 專家籲為家禽接種疫苗
禽流感威脅哺乳動物 專家籲為家禽接種疫苗
研究顯示，禽流感病毒正在迅速變化。儘管目前對人類的威脅仍然很低，但專家指出：哺乳動物感染禽流感的病例激增是個令人擔憂現象。包含中國、越南等國家開始為家禽接種疫苗，以降低可能對人類造成的風險。
健康
2023年6月3日
2023年6月3日
世衛組織：中國出現首名H3N8禽流感人類死亡病例
世衛組織：中國出現首名H3N8禽流感人類死亡病例
世衛組織通報，一名中國女性成為全球首個因感染甲型禽流感H3N8而死亡的病例。到目前為止僅發現三個確診病例，均發生在中國。
健康
2023年4月12日
2023年4月12日
西班牙動物疫情：水貂感染禽流感
西班牙動物疫情：水貂感染禽流感
在西班牙，大量水貂因感染禽流感病毒而死亡。這種物種間的病毒傳播究竟是怎樣發生的？科學家為何又擔心病毒在哺乳動物中的進一步擴散？這種暫時對人類沒有危險的病毒，是否會繼續變異？
健康
2023年1月29日
2023年1月29日
中國出現首例感染H10N3禽流感病毒病人
中國出現首例感染H10N3禽流感病毒病人
除新冠病毒外，其它病毒也會危及人類。近日，在中國江蘇省首次出現人類感染禽流感病毒新亞種病例。
自然與環境
2021年6月1日
2021年6月1日
中國證實首例人類感染H7N4禽流感病例
中國證實首例人類感染H7N4禽流感病例
中國江蘇一名68歲的女性日前感染H7N4禽流感病毒，現已康復。香港衞生署發出警告：春節期間前往內地的旅客應避免前往活禽市場。
健康
2018年2月15日
2018年2月15日
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