祭新措施救經濟？中國財政部記者會即將登場

新數據顯示，中國企業新進員工的薪資水準在今年前兩季上升後，第三季卻下滑。有分析指，近期一系列數據讓人不看好中國今年的經濟成長率。如今投資人熱切盼望中國財政部本週六將召開的記者會，能否推出新的刺激措施。

（德國之聲中文網）根據中國線上徵才平台「智聯招聘」的數據，在中國，企業開給新進人員的薪資在今年第三季有所下跌；彭博社週四（10月10日）的分析指出，這是勞動市場疲軟的訊號，加劇了通縮，也拖累經濟成長。

此數據來自38個中國主要城市的企業，顯示企業開給新員工的平均月薪跟前一年相比，減少了0.6%，平均為1萬058元人民幣。不過，今年前兩季度曾分別增長2.2%和0.5%。

近期的其他數據同樣顯示中國的就業市場情況惡化，導致民眾消費意願降低，進一步加深物價與薪資下跌的循環。

中國9月非製造業採購經理人指數中的就業指標繼續下跌到收縮區間，寫下2022年12月以來的最低水準。

今年8月，中國官方公佈的失業率攀升至6個月新高，青年失業率也升至今年新高紀錄。此外，去年企業新進人員薪資也出現自2016年有數據以來連續最長的跌勢。

今年8月，中國16歲至24歲（排除在校生）的青年失業率為18.8%，是今年以來的最高紀錄。圖為今年2月在江蘇省泰州的一場就業博覽會。（資料照） 圖片來源： Tang Dehong/Avalon/Photoshot/picture alliance

10月初的「十一」長假期間，觀光消費亦低於疫情前的水準，突顯了消費疲弱的情況。跟2019年相比，出遊人次雖有所增加，但出遊的平均支出卻有所下降。

指望新的刺激措施

今年初，中國政府把經濟成長目標設定為「5%左右」，儘管負責中國經濟總體規劃的國家發改委主任鄭柵潔本週二表示，「完全有信心實現本年度經濟和社會發展目標」，但從當前經濟數據看來可能難以達成。

本週稍早，在「十一」長假之後第一個交易日（8日），中國國家發改委在記者會上沒有如市場期望地推出刺激措施，股市在過去幾週的漲勢之中重挫。

《華爾街日報》形容，「中國股票史詩級的大反彈在週二失去動能」。路透社則引述投資分析師Nori Chiou的觀點，認為發改委的公告缺乏新的振興方案和清楚的指引，「有點讓人失望」。

隨後，中國國務院宣佈，財政部將於週六（12日）舉行記者會，由財長藍佛安「介紹加大財政政策逆週期調節力度、推動經濟高品質發展有關情況」。外界預期，北京在這場記者會可能宣佈新的財政刺激措施，挽救股市信心。

「十一」長假前的幾週，中國央行等機構曾宣佈降息、降準等貨幣政策，並透過下調存量房貸利率等措施，盼能刺激房地產市場。

這一系列方案促使中國股市從低谷中反彈，漲幅甚至創下歷史紀錄；有傳聞稱，有了貨幣政策，下一步政府即將推出財政措施，但這樣的期望在8日落空。

有中國媒體消息指，中央有望推出新一波、更大規模的「超長期特別國債」。中國央行主管的媒體更引述中國首席經濟學家論壇理事長連平的說法稱，「財政部已設立特別國債收支科目，表明通過特別國債增發的可能性較大」。

不過，網媒「第一財經」分析則指「預期不應過高」，因為依照一般程序，增發國債「要等到10下旬看全國人大常委會會議是否有相關部署」。該報導引述財達證券副總經理胡恆松觀點指出，增發特別國債「有嚴格的審批流程」，要待全國人大常委會審議通過，才由財政部具體執行。

東方金誠首席宏觀分析師王青也說，對週六的中國財政部記者會，首要關注的應該是財政政策基調變化等議題，「至於加大國債或特別國債發行，需要全國人大常委會批准，預計財政部不會在發佈會上直接宣佈」。

（綜合報導）

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