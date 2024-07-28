神秘骨骸或能證明日本戰爭罪行

一堆35年前發現的骨骸的主人到底是誰？它們與日本731部隊之間是否存在聯繫？一群日本活動人士和研究者呼籲政府進行更深入的調查。

（德國之聲中文網）這些在東京一家倉庫裡存放了幾十年的骨骸的主人是誰？根據詢問的對象不同，可能會有不同的答案。它們可能是20世紀初解剖課堂的殘留物，也可能是日本臭名昭著的戰爭罪行中未被埋葬和未被識別的受害者。

一群希望政府調查它們與戰時人體細菌戰實驗相關性的活動人士、歷史學家和其他專家於上周末舉行會議，紀念這些骨骸發現35周年，並再次呼籲成立一個獨立小組來核查證據。

長期以來，日本政府迴避討論戰爭暴行，包括被稱為"慰安婦"的亞洲婦女遭遇的性虐待和在日本礦山和工廠的韓國勞工被強迫勞動，通常的理由是缺乏文件證明。日本已為其在亞洲的侵略行為道歉，但自2010年代以來因極右翼興起帶來的倒退而多次受到韓國和中國的批評。

日本政府長期迴避討論戰爭暴行，包括針對」慰安婦「的罪行 圖片來源： Tsukasa Yajima

日本政府的調查報告怎麼說？

1989年7月22日，厚生勞動省在一座戰時陸軍醫學院舊址上修建研究所期間，挖掘出大約12個許多帶有切口的頭骨和其他一些骨骼。由於該學院與負責細菌和生物戰的731部隊有著密切聯繫，許多人懷疑這些可能是日本政府從未正式承認的黑暗歷史的遺留物。

據歷史學家和曾經的參與者稱，731部隊及其相關機構在當時由日本控制的中國東北給戰俘注射傷寒、霍亂等病菌。他們還說，該機構對活人進行了不必要的截肢和器官移除手術，並在耐力測試中將囚犯凍死。日本政府僅承認731部隊的存在。

歷史學家稱，儘管731部隊的低級官員在蘇聯受審，但是其高級官員沒有在戰後的國際軍事法庭中受審，因為美國希望獲取細菌戰數據。其中一些官員在戰後成為醫學教授和製藥公司高管。

日本厚生勞動省在2001年的一份調查報告中稱，這些遺骸與731部隊無關，很可能是用於醫學教育的屍體，或者是從戰區帶回來用於研究的屍體。這份報告基於對290名與該校有關的人士的詢問。

1937年，日軍攻陷南京並以反人類的手段，血腥、殘酷地虐殺、屠殺中國軍民 圖片來源： Bundesarchiv, Bild 183-S34828 / CC-BY-SA

這份調查報告承認，一些受訪者認為這與 731 部隊有關。一位受訪者說，他在一個從滿洲裡（731部隊的基地）運來的桶裡看到了一顆頭顱。另外兩名受訪者提到，聽說學校大樓裡存放了來自該部隊的標本，但沒有親眼見過。其他人否認這種聯繫，說這些遺骸裡可能包括戰前時期的標本。

1992年的一項人類學分析發現，這些骨頭來自至少62具、多則可能超過100具不同的屍體，主要是來自日本以外的亞洲地區的成年人。該項分析說，在一些頭骨上發現的洞和切口是死後造成的，但沒有發現將這些骨頭與731部隊聯繫起來的證據。

活動人士認為，政府可以做更多工作來揭示真相，包括公佈所有採訪記錄並進行DNA檢測。

活動人士和當事人的呼籲

前新宿區議員川村和幸大部分職業生涯都致力於解決這些骨骸謎團。他最近通過訊息自由法規請求獲得了2001年報告的400頁研究材料，並稱這些材料顯示政府"巧妙地排除了"證人證詞中的關鍵訊息。

新公佈的材料中沒有確鑿證據，但包含了生動的描述--聲稱看到桶中頭顱的人還描述了幫助處理它然後跑去嘔吐--以及幾位證人的評論，他們建議更多的法醫調查可能會顯示其與731部隊的聯繫。

"我們的目標是確認這些屍骨，並將它們送回其家人手中，"川村，這些骨骸幾乎是所發生過的事情的唯一證據。他說："我們只想找到真相。"

厚生勞動省官員秋山敦志說，證人證詞已經被分析並納入2001年的報告中，政府的立場保持不變。他說，關鍵缺失的環節是文件證據，比如標本容器上的標籤或官方記錄。

他說，特別是涉及日本戰時暴行的文件在戰爭結束前的日子裡被仔細銷毀，找到新證據證明這一點將很困難。

秋山補充說，關於這些骨骸訊息的不足將使DNA分析變得困難。

1945年4月作為實驗室技術員被派往731部隊的清水英夫在家中通過網路參加了這次會議。他說，他記得在部隊主樓的標本室看到裝在福爾馬林罐中的頭顱和身體部位。他印象最深的是一個被解剖的腹部，裡面還有一個胎兒。他被告知，這些都是 "maruta"（木頭），是對被選來做實驗的囚犯的稱呼。

在1945年8月15日日本投降的前幾天，清水奉命收集在坑中焚燒的戰俘屍骨。然後，他得到了一把手槍和一包氰化物，如果他在返回日本的途中被抓到，就可以自殺。

他被命令永遠不要告訴任何人他在731部隊的經歷，永遠不要聯繫他的那些同事，永遠不要再從事政府或醫療方面的工作。

清水說，他無法通過照片確定在731部隊看到的任何標本是否可能存在於新宿的這些骸骨中，但他說，他在哈爾濱看到的歷史永遠不應該重演。

他說，當他看到他的曾孫時，他想起了他曾經目睹的那個胎兒和那些逝去的生命。

他說："我希望年輕人瞭解戰爭的悲劇。"

（美聯社）

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