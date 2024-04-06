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社群網站（social media）是人們用來分享意見、觀點及經驗的工具和平台。
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即時新聞
2024年4月6日
2024年4月6日
微軟報告：中國利用AI煽動美國內部分裂
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深度報導
「說好了，不跳舞！」——德國總理入駐TikTok
「說好了，不跳舞！」——德國總理入駐TikTok
美國總統拜登和法國總統馬克宏都先後入駐TikTok，德國總理肖爾茨也未能「免俗」。周一，由總理新聞辦公室營運的官方帳號在這個頗受年輕人青睞的社交平台發布了第一條短影片。
政治
2024年4月8日
2024年4月8日
德國右翼民粹勢力通過Tiktok籠絡青少年
德國右翼民粹勢力通過Tiktok籠絡青少年
德國政壇如今越來越注重TikTok這個以青少年用戶為主的社交平台。尤其是右翼民粹的德國另類選擇黨，其政治人物非常積極地運用這款來自中國的APP來籠絡青少年。
文化
2024年3月31日
2024年3月31日
德語媒體：禁止TikTok會引發嚴重後果
德語媒體：禁止TikTok會引發嚴重後果
美國眾議院上周通過了TikTok剝離法案，要求中國母公司剝離TikTok，否則TikTok將在美國被禁止。雖然這一法案能否通過，還需由美國參議院和美國總統最終定奪，但相關的討論還是引起了德語媒體的關注。
媒體
2024年3月18日
2024年3月18日
牆外文摘：TikTok最大的風險是什麼？
牆外文摘：TikTok最大的風險是什麼？
有評論認為，個人隱私監控並不是TikTok給美國人帶來的最直接的風險，集體風險的威脅遭到了忽視。一百多年來，美國法律一直禁止外國（不僅僅是中國）控制美國重要的媒體，TikTok限制法案完全符合這一傳統。
媒體
2024年3月17日
2024年3月17日
23條立法咨詢現「禁社媒」建議，港府忙辟謠
23條立法咨詢現「禁社媒」建議，港府忙辟謠
香港《基本法》23條立法咨詢程序結束。徵集到的意見中有人建議將臉書、YouTube等被廣泛使用的社群網站「撤出香港」，媒體報導後引起嘩然。香港政府隨即強調不會禁絕任何社群網站。
法治
2024年3月6日
2024年3月6日
社群網站挨批「手染鮮血」 祖克柏向家屬道歉
社群網站挨批「手染鮮血」 祖克柏向家屬道歉
美國參議院司法委員會1月31日就網路兒童性剝削問題召開聽證會。Meta執行長祖克柏等網路社群平台負責人遭到尖銳提問。祖克柏在參議員的連番拷問和敦促下，起身向在場受害者家屬道歉。
政治
2024年2月1日
2024年2月1日
01:44 分鐘
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