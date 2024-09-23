研究:川普若當選 德國外貿將遭重創

根據德國慕尼黑大學萊布尼茨經濟學研究所的最新估算，如果川普今年11月重新當選為美國總統，德國對美出口貿易額可能會暴跌14.9%，對中國出口量也可能受到連累而下降9.6%。目前，德國出口貿易已經處於不景氣狀態。

（德國之聲中文網）德國慕尼黑大學萊布尼茨經濟學研究所(ifo München)在9月23日發布的報告中指出，如果川普當選後兌現其競選期間的承諾，所有進口自中國的貨物將被徵收60%的關稅，進口自其他國家的商品也會被徵收20%的關稅。受此影響，德國向美國出口的汽車將減少32%、藥品將下滑35%。

該研究所的貿易專家弗拉赫(Lisandra Flach)表示，一旦川普发動了針對中國的新一輪貿易戰，出口導向的德國經濟必遭重創。而且，美國對中國商品加徵60%關稅也會牽連到德國：中國對德國上游產品的需求會相應減少，從而導致德國對華出口貿易嚴重下滑。Ifo研究所的另一名專家鮑爾(Andreas Baur)進一步指出，如果中國等國對美國的單邊關稅措施祭出反制手段，德國外貿受到的衝擊還會更大。

報告同時也指出，受到美國關稅影響，德國對加拿大、墨西哥以及歐盟內部鄰國的出口可能會有小幅上升，但是總體出口額依然會下挫約2%----美國和中國是德國最主要的兩大貿易夥伴。

今年早些時候，科隆德國經濟研究所(IW Köln)也曾發布研究報告指出，如果川普再次當選並提高進口關稅，德國經濟將遭受重創：在川普胜選的情況下，德國2028年的GDP將會比卡瑪拉‧哈里斯勝選的情況低1.2%。

川普称，若重新當選，將對中國商品徵收60%關稅、對其他國家商品征20%關稅 圖片來源： Tom Brenner/Reuters

8月德國出口貿易下滑

目前，德國出口貿易已經處於不景氣的狀態。就在9月23日，德國聯邦統計局發布的最新數據顯示，今年8月德國向歐盟以外出口貿易額比上個月下滑1.1%、比去年同期下滑4.8%（消除季節波動因素後下降幅度為1.2%）。其中，德國向中國出口額為70億歐元，排名第二，比去年同期暴跌了15.2%；排名第一的則是美國，德國向該國8月出口了126億歐元的商品和服務，比去年同期下滑了3.2%。

德國聯邦統計局指出，德國對華出口額暴跌主要受到了中國經濟復甦疲軟的影響。此外，中國本土廠商也越來越對德國汽車、機械產品構成競爭關係。

（德新社、路透社、德國聯邦統計局）

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