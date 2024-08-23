研究：中國明顯放慢煤炭發電的擴張速度

一份最新研究報告顯示，中國今年上半年大幅減少了新燃煤電廠項目的批准數量。分析人士將煤炭發電項目審批數量的下降歸因為可再生能源的擴張，不過煤炭在中國能源體系中仍佔重要地位。

（德國之聲中文網）中國計劃大幅削減煤炭發電量——這是智庫機構能源與清潔空氣研究中心（CREA）和非政府組織全球能源監測（GEM）一份最新調查報告得出的結論。

該報告顯示，2024年上半年，中國獲得批准的新建燃煤電廠數量與去年同期相比明顯下降。今年前六個月獲批煤電項目的總裝機容量僅為9吉瓦（GW），與去年上半年相較銳減了83%。

在2023和2022年，中國批准的新燃煤電廠項目總發電量超過100吉瓦。

不久前，環保組織「綠色和平」也曾經發布一份結論類似的報告，該報告指出，今年1月至6月，有14座新燃煤電廠獲得批准，總裝機容量為10.34吉瓦，比去年上半年下降了79.5%。

「如今我們可能看到了一個轉折點」，綠色和平東亞分佈氣候變化與能源轉型資深項目主任高雨禾表示。不過她也提醒道，煤炭發電的復甦仍然存在可能。

專家指出，有一些已經獲得批准的火力發電站仍未建成。此外根據能源與清潔空氣研究中心（CREA）和全球能源監測（GEM）的調查數據，中國今年上半年開始修建的煤電項目總裝機容量為41吉瓦，北京仍計劃在今年將80吉瓦的煤炭發電量並入電網。

分析人士將煤炭發電項目審批數量的下降歸因為中國可再生能源的擴張，包括大型風能和太陽能發電廠的修建。中國制定了到2060年實現碳中和的目標，計劃在2030年二氧化碳排放量達到峰值。

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（德新社）

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