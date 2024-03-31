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石油
目前世界上最重要的一次能源之一。石油也是許多重要化工產品的原料。
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即時新聞
2024年3月31日
2024年3月31日
歐洲議會黨團主席：歐盟氣候政策讓中國佔了便宜
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深度報導
制裁下的俄羅斯經濟不降反升
制裁下的俄羅斯經濟不降反升
兩年來對俄羅斯的經濟制裁未能奏效，它的戰爭印鈔機仍在運轉。不僅如此，俄羅斯的經濟在過去一年甚至增長了3.6%，比大部分西方國家好得多。
經濟
2024年2月22日
2024年2月22日
04:59 分鐘
為什麼西方制裁沒能阻止普丁？
為什麼西方制裁沒能阻止普丁？
在過去兩年裡，西方試圖通過制裁打擊俄羅斯經濟，從而結束這場侵略戰爭。然而在戰爭即將兩周年之際，這一目標顯然未能實現。西方對俄羅斯的制裁取得了多大成果？為什麼沒能阻止普丁的戰爭野心？
經濟
2024年2月21日
2024年2月21日
巴黎公投：SUV停車費上調三倍
巴黎公投：SUV停車費上調三倍
巴黎周日舉行的一次投票中，多數民眾贊成將自重1.6噸以上SUV的停車費漲至每小時18歐元。這是巴黎建設自行車化城市計劃的又一重大舉措。
自然與環境
2024年2月5日
2024年2月5日
歐盟對俄實施鑽石禁令 中國印度掏錢收購？
歐盟對俄實施鑽石禁令 中國印度掏錢收購？
根據去年12月歐盟通過的第12輪對俄制裁，自今年起歐盟不再進口俄羅斯的鑽石。鑽石產業為俄羅斯帶來豐厚利潤，光是在2021年，俄羅斯從鑽石出口賺進了約40億美元。
經濟
2024年1月7日
2024年1月7日
02:20 分鐘
金磚國家添五名新成員 中國領頭抗衡西方
金磚國家添五名新成員 中國領頭抗衡西方
在新的一年，石油國家沙烏地阿拉伯、伊朗和阿聯酋以及非洲大國埃及和衣索比亞加入金磚國家集團，這個以中國為首的組織希望建立對西方的制衡。
經濟
2024年1月4日
2024年1月4日
01:30 分鐘
俄羅斯副總理：如今俄石油主要賣往中、印
俄羅斯副總理：如今俄石油主要賣往中、印
俄羅斯副總理諾瓦克周三表示，俄羅斯已經成功規避西方對其石油的制裁，今年俄羅斯幾乎所有的石油出口都運往了中國和印度。他也談及新受制裁的俄北極液化天然氣項目。
經濟
2023年12月27日
2023年12月27日
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