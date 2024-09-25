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真主黨
真主黨是1982年伊朗資助成立的什葉派黎巴嫩伊斯蘭政治和軍事組織，其宗旨為消滅以色列並將西方勢力逐出國內。
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即時新聞
2024年9月23日
2024年9月23日
以色列繼續對真主黨空襲 中國呼籲公民撤離以色列
2024年9月22日
2024年9月22日
報復以軍空襲 真主黨向以色列發射火箭彈
2024年9月18日
2024年9月18日
黎巴嫩呼叫器遭連環引爆 金阿波羅否認台灣製造
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深度報導
黎巴嫩形勢激化：以色列想要實現什麼目標？
黎巴嫩形勢激化：以色列想要實現什麼目標？
以色列稱對黎巴嫩真主黨的襲擊是必要的，以重建北部邊境地區的安全。分析人士則認為，以色列方面有三個目標。
政治
2024年9月25日
2024年9月25日
事實核查：黎巴嫩發生iPhone爆炸事件了嗎？
事實核查：黎巴嫩發生iPhone爆炸事件了嗎？
黎巴嫩接連發生尋呼機和對講機爆炸事件之後，大量關於蘋果手機、筆記型電腦和太陽能電池板被引爆的假圖片、假影片和虛假陳述在網上傳播，也引發了中國網民對蘋果手機安全的擔憂。
社會
2024年9月23日
2024年9月23日
真主黨傳呼機對講機爆炸事件揭示亞洲供應鏈調查死角
真主黨傳呼機對講機爆炸事件揭示亞洲供應鏈調查死角
黎巴嫩真主黨使用亞洲品牌的傳呼機和對講機造成的致命爆炸事件，引發對相關產品來源路徑的緊密調查。而這一過程中揭示出這些已過時的技術產品市場十分不透明，買家往往對所購買產品所知甚少。
政治
2024年9月21日
2024年9月21日
紐約時報：位於匈牙利的BAC是以色列創辦的幌子公司
紐約時報：位於匈牙利的BAC是以色列創辦的幌子公司
黎巴嫩真主黨成員周二、周三兩天連續受到通信設備爆炸的襲擊，死傷慘重。日本ICOM公司告知早已不生產爆炸的對講機。紐時爆料稱以色列是爆炸事件的幕後主使。
政治
2024年9月19日
2024年9月19日
以伊衝突升級：以色列準備多線作戰？
以伊衝突升級：以色列準備多線作戰？
以色列和伊朗之間的軍事衝突是一個巨大的威脅。以色列在多大程度上為以伊朗及其盟友為目標的多線戰爭做好了准備？
衝突
2024年4月19日
2024年4月19日
事實核查：真真假假的伊朗空襲以色列
事實核查：真真假假的伊朗空襲以色列
成百上千的伊朗無人機擊中以色列境內的目標？幾天來，網路上流傳著大量相關影片，似乎印證伊朗對以色列的報復襲擊取得了巨大戰果。不過，德國之聲事實核查發現，許多影像資料都是來自於幾年前。
媒體
2024年4月16日
2024年4月16日
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焦點話題
伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？
伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館遭以色列導彈襲擊，領館大樓被完全炸毀，聖城旅高級指揮官被炸身亡。伊朗威脅將進行報復。對衝突進一步升級的擔憂也越來越大。
政治
2024年4月3日
2024年4月3日
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