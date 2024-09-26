真主黨尋呼機被引爆 手機用戶需要擔心嗎?

一周前，黎巴嫩真主黨成員使用的尋呼機、對講機遭到遠程引爆，在全球範圍內引發了普通人對手機、電腦等消費電子產品的擔憂。在中國，網民擔心蘋果手機可能被美國當局引爆；而在美國，針對中國製造產品的敵意也在進一步增長。

（德國之聲中文網）在中國的社媒平台上，蘋果手機是否安全、是否應該摒棄外國產品近日一度成為了熱點議題。鳳凰網科技頻道在微博上創建了一則「你相信蘋果手機會被遠程引爆嗎？」的話題討論，其中選擇「相信」的網友佔比45.6%。不少用戶甚至瘋傳幾條已經被證偽的虛假消息，稱黎巴嫩已經有多台蘋果手機、筆記型電腦、太陽能發電板被遠程引爆；儘管中國官方媒體已經對此辟謠，並且指出僅靠駭客手段不太可能通過遠程引爆電子產品中的鋰電池造成嚴重傷害，但是從這些官媒的評論區來看，普通民眾的擔憂並未就此減少。

安全問題專家施奈爾(Bruce Schneier)對德國之聲表示，他能夠理解普通人因真主黨尋呼機遭引爆而產生的擔憂，因為這起襲擊可能並不僅僅是通過駭客遠程襲擊而引發的，而是事先在電池中摻入了炸藥。「通過供應鏈滲透從而在普通消費產品中摻入炸藥的危險其實一直存在，只不過這起襲擊事件讓人們開始意識到這個危險是可以真實存在的而已。全球化的供應鏈早就讓任何普通產品都能變成武器，動動手指就能殺死很多人。」

一個星期前的真主黨成員尋呼機遭遠程引爆事件，目前尚未有明確的調查結果。根據《紐約時報》援引西方情報圈內的消息，負責為台灣製造商「金阿波羅」代工生產這批尋呼機的匈牙利企業BAC實際上可能是以色列情報部門設立的幌子公司，在電池中摻入了PETN炸藥。這批尋呼機從2022年夏天開始少量運往黎巴嫩。而在真主黨高層公開質疑智慧型手機的安全風險後，這種尋呼機的產量迅速上升。9月17日，以色列方面觸發了尋呼機的響聲，並用阿拉伯語向傳呼機發送了一條看似來自真主黨高層領導的訊息，從而引爆了炸藥。第二天，黎巴嫩真主黨成員所使用的對講機也發生了爆炸。這兩波襲擊中，大部分的死傷人員都和真主黨有關，但也包括一些平民。

蘋果手機的電池可以被遠程引爆嗎？ 圖片來源： Manuel Orbegozo/REUTERS

應對供應鏈滲透並無良方

中國媒體《財新》也在一篇分析中引述專家觀點指出，僅靠遠程手段可能尚不足以讓鋰電池燃爆造成嚴重傷害，但是遠程攻擊聯網產品還可以造成其他類型的殺傷，比如讓電動汽車不斷加速從而釀成車禍；相比之下，遠程引爆電池反而是成本高、難度高、成功率更低的手段。

施奈爾近期在一篇《紐約時報》客席評論中還指出，在過去幾十年中，以色列已經使用過在哈馬斯、法塔赫成員的手機中植入炸藥之手段；斯諾登洩露的文件則揭示了美國國安局曾在運往敘利亞的思科路由器中進行修改以便竊聽；美國聯邦調查局則設立了一家專門向犯罪分子出售所謂保密通話的手機，同樣是為了竊聽。施奈爾由此認為，跨國供應鏈很容易受到參與其中的國家、團體、個人的破壞。

他在接受德國之聲採訪時則表示，應對這樣的供應鏈滲透，可能並沒有很好的方法。「不論誰都拿不出什麼辦法，比如德國人用的電子設備可能是中國產的，也可能是美國產的。就算是美國人用本國產的蘋果iPhone，裡面的零件也來自數十個國家並且在中國組裝。要是大家都把本已國際化的產業鏈搬回本土，又能在多大程度上接受成本暴漲？」

就在9月24日，美國商務部提出一項新禁令，禁止在美國街道上行駛的聯網汽車使用中國研發的軟體，以防止中國方面的竊聽或者對美國關鍵基礎設施的滲透。中國通信設備巨頭華為的產品正在包括德國在內的多個西方國家遭到排擠。中國產的港口起重機、地鐵車廂近年來也屢遭西方國家的懷疑。

而在中國，電子及聯網產品的國產化進程也在加速。《華爾街日報》今年早些時候援引知情人士稱，中國政府官員已經指示該國主要電信營運商在2027年前逐步汰換作為其網路核心零件的外國晶片，還呼籲國有企業減少採購微軟Windows作業系統，轉而採購本國產品。

安全專家施奈爾也注意到了在地緣政治緊張的背景下，西方國家以及中國都日益懷疑對方產品的趨勢。「現在，這都取決於：你具有什麼身份？誰又有動機來傷害你？」

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