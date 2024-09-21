真主黨傳呼機對講機爆炸事件揭示亞洲供應鏈調查死角

黎巴嫩真主黨使用亞洲品牌的傳呼機和對講機造成的致命爆炸事件，引發對相關產品來源路徑的緊密調查。而這一過程中揭示出這些已過時的技術產品市場十分不透明，買家往往對所購買產品所知甚少。

（德國之聲中文網）分析人士指出，新產品的供應鏈和銷售渠道往往有嚴格的管理，而來自亞洲已過時的電子產品則不是這樣。由於仿造以及複雜的代工合同，有時沒辦法斷定產品源頭。

本周黎巴嫩真主黨遭受傳呼機、對講機爆炸襲擊導致37人死亡、約3000人受傷的事件顯示出，想要核查究竟是哪個環節出了問題，十分困難。

台灣金阿波羅公司指責獲得其傳呼機品牌許可的一家歐洲公司，而這引發在匈牙利、保加利亞、挪威和羅馬尼亞對相關產品來源的調查。

日本Icom公司最初表示，無法確認顯示為該公司品牌的對講機是否為真品，因為市場充斥著假貨。周五，該公司發聲明稱，爆炸的設備基本不可能是他們的產品。

Icom引述黎巴嫩電信部長考姆（Johnny Corm）表示，相關設備並非通過經銷商進口。

該公司表示，要確認是否為Icom產品，須對已爆炸設備進行物理檢查，但鑑於已公開的多項訊息，相關設備為Icom產品的可能性"極低"。

一位位於中國的技術顧問大衛-芬徹（David Fincher）表示："作為技術人士，我可以告訴你，把一點爆炸物放進無線電裡面，沒那麼難。"

據路透社引述一名安全力量消息人士，真主黨大約5個月前購買了這些設備。

無論是金阿波羅還是Icom都排除相關設備在其本土工廠生產的可能性。台灣經濟部長郭智輝表示，傳呼機所使用的零件不是台灣製造。

而據黎巴嫩有關部門對設備的初步調查，爆炸物在設備抵達該國前就已被植入。黎巴嫩駐聯合國代表就此向聯合國安理會提交了一封信函。

黎巴嫩爆炸事件後，一名持對講機的男子取出了設備中的電池（2024年9月18日） 圖片來源： Anwar Amro/AFP

假貨充斥市場

中國智慧財產權公司東方億思（East IP）的夥伴謝西哲（Joe Simone）表示，部分問題在於，較小的品牌對於打擊假貨往往投入很少，主要是考慮到成本問題。

而對日本Icom公司來說，十年前就已停止生產事件中的IC-V82型號產品，大約也是在那時，該公司開始引進防偽標識。

據日本專利局的數字，2020年，日本超過7%的公司報告因假貨而蒙受損失，其中約三分之一的案件與中國有關聯。

路透社在中國電商平台如Alibaba.com、淘寶、京東和拼多多發現數十家銷售Icom品牌對講機的店鋪，其中部分包括IC-V82型號。在Alibaba.com網站上，三家中國商鋪均非Icom官網列出的官方合作夥伴。其中，廣州Minxing電信設備公司和成都Bingxin技術公司表示，他們出售的是真品，泉州Yitian貿易公司則承認銷售除原版產品外，也銷售"中國產仿製品"。

Icom則表示，該公司所有產品均在日本工廠生產。

路透社的調查還發現，已停產的IC-V82型號也在越南電商平台Shopee上出售，顯示類似產品廣泛可購。

黎巴嫩呼叫器爆炸案被疑與台企有關 「金阿波羅」董事長連呼「害死我了」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

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