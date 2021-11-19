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盧森堡
位於西歐的內陸國家，是歐盟的創始國之一。
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深度報導
德國准新政府支持大麻合法化
德國准新政府支持大麻合法化
德國正在談判組閣的三個黨派代表透露，新政府上台後計劃將大麻合法化，但會將其流通置於嚴格的監管之下。
社會
2021年11月19日
2021年11月19日
德媒如何報導中國疫情？
德媒如何報導中國疫情？
新冠疫情在武漢爆發後的頭幾個月裡，德國報刊是怎樣報導中國如何應對這場危機的呢？受羅莎‧盧森堡基金會委託，柏林漢學家羅梅君（Mechthild Leutner）和兩位博士生一起對此進行了研究。
政治
2021年10月27日
2021年10月27日
德國數千人紀念盧森堡和李卜克內西被害100周年
德國數千人紀念盧森堡和李卜克內西被害100周年
這兩位社會主義運動領袖於100年前在柏林遭到謀殺。周日，德國首都有包括左翼政治家在內的數千人參加了紀念盧森堡和李卜克內西的活動。
政治
2019年1月13日
2019年1月13日
盧森堡外長籲歐盟開除匈牙利
盧森堡外長籲歐盟開除匈牙利
盧森堡外交大臣阿塞爾博恩認為，匈牙利在難民等問題上嚴重侵犯了歐盟的基本價值，讓聯盟難堪，要求歐盟開除該國。德國外長表示個人不贊成這樣的做法。
2016年9月13日
2016年9月13日
盧森堡避稅洩密案：「合法未必合理」
盧森堡避稅洩密案：「合法未必合理」
黑白顛倒：全球各大企業集團在盧森堡避稅數億的醜聞曝光後，需要受到處罰的不是那些企業，而是洩密者。
2016年4月26日
2016年4月26日
歐洲央行提高希臘應急資金額度
歐洲央行提高希臘應急資金額度
平穩解決希臘債務危機的大門正在慢慢的關閉。
2015年6月19日
2015年6月19日
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