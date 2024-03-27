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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

盧布

貨幣單位，最初為俄羅斯帝國所使用，後來很多與俄國聯繫密切的東歐國家也曾使用，現在使用這一貨幣單位的國家有俄羅斯、白俄羅斯、德涅斯特河沿岸等國。

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即時新聞

2024年3月27日

擔心次級制裁 中國銀行機構對俄付款延誤

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深度報導

本周一，盧布相對美元繼續貶值，達到近一年半以來最低點

盧布跌跌不休 背後有哪些原因

盧布跌跌不休 背後有哪些原因

俄羅斯貨幣盧布近期持續走弱。目前，盧布兌美元已跌破100大關。幾個月來，俄羅斯央行一直在尋找應對本國貨幣疲軟的良方，然而到目前為止，成效有限。
經濟2023年8月15日
印度古吉拉特邦的一家煉油廠，印度已取代歐洲成為俄羅斯海運石油的最大客戶

印俄石油交易正在削弱美元的主導地位

印俄石油交易正在削弱美元的主導地位

以美國為首的國際社會對俄羅斯的制裁已經開始削弱美元幾十年來在國際石油貿易中的主導地位，因為俄羅斯和其最大的海運原油出口國印度的交易正在以其它貨幣結算。
經濟2023年3月8日
俄羅斯人首選的渡假地是普吉島。該島上四分之一的遊客均來自俄羅斯。

泰國旅遊業觸底反彈 俄羅斯遊客蜂擁而至

泰國旅遊業觸底反彈 俄羅斯遊客蜂擁而至

俄羅斯進入冬雪季之後，泰國境內的俄羅斯遊客強勢「回歸」。今年旅遊旺季到來之時，入境泰國的俄羅斯遊客增長數量遠超過其它國家。這和盧布成為年內全球外匯市場上表現最為強勢的貨幣也不無關聯。
經濟2022年12月28日
Russland | Rubel | Geldscheine

俄明年推出數字盧布 將用於與中國的相互結算

俄明年推出數字盧布 將用於與中國的相互結算

為降低西方制裁帶來的限制與影響，俄羅斯議員26日表示，該國預計明年初推出數字盧布，並計畫與中國用該貨幣相互結算。該議員稱，若其他國家開始使用該貨幣，將可有效結束美國金融霸權。
經濟2022年9月27日
Karikatur Thema: Chinas Öl-Importe aus Russland steigen deutlich

未來，俄羅斯將淪為中國一個「加油站」而已？

未來，俄羅斯將淪為中國一個「加油站」而已？

俄羅斯的經濟現狀究竟如何？儘管受西方制裁，但俄羅斯在能源市場收入頗豐。同時，也有觀點認為，莫斯科很快就會耗盡現金，從長期來看，其影響力將大幅下降。
經濟2022年9月13日01:55 分鐘
Russland Erdogan bei Putin in Sotschi

普丁與艾爾多安会晤 雙方欲加強經貿合作

普丁與艾爾多安会晤 雙方欲加強經貿合作

土耳其總統艾爾多安和俄總統普丁在索契舉行了長達幾個小時的會晤，雙方決定在多個領域加強合作，土耳其今後會以盧布結算俄羅斯的天然氣供應。
政治2022年8月6日
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