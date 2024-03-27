You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
盧布
貨幣單位，最初為俄羅斯帝國所使用，後來很多與俄國聯繫密切的東歐國家也曾使用，現在使用這一貨幣單位的國家有俄羅斯、白俄羅斯、德涅斯特河沿岸等國。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年3月27日
2024年3月27日
擔心次級制裁 中國銀行機構對俄付款延誤
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
盧布跌跌不休 背後有哪些原因
盧布跌跌不休 背後有哪些原因
俄羅斯貨幣盧布近期持續走弱。目前，盧布兌美元已跌破100大關。幾個月來，俄羅斯央行一直在尋找應對本國貨幣疲軟的良方，然而到目前為止，成效有限。
經濟
2023年8月15日
2023年8月15日
印俄石油交易正在削弱美元的主導地位
印俄石油交易正在削弱美元的主導地位
以美國為首的國際社會對俄羅斯的制裁已經開始削弱美元幾十年來在國際石油貿易中的主導地位，因為俄羅斯和其最大的海運原油出口國印度的交易正在以其它貨幣結算。
經濟
2023年3月8日
2023年3月8日
泰國旅遊業觸底反彈 俄羅斯遊客蜂擁而至
泰國旅遊業觸底反彈 俄羅斯遊客蜂擁而至
俄羅斯進入冬雪季之後，泰國境內的俄羅斯遊客強勢「回歸」。今年旅遊旺季到來之時，入境泰國的俄羅斯遊客增長數量遠超過其它國家。這和盧布成為年內全球外匯市場上表現最為強勢的貨幣也不無關聯。
經濟
2022年12月28日
2022年12月28日
俄明年推出數字盧布 將用於與中國的相互結算
俄明年推出數字盧布 將用於與中國的相互結算
為降低西方制裁帶來的限制與影響，俄羅斯議員26日表示，該國預計明年初推出數字盧布，並計畫與中國用該貨幣相互結算。該議員稱，若其他國家開始使用該貨幣，將可有效結束美國金融霸權。
經濟
2022年9月27日
2022年9月27日
未來，俄羅斯將淪為中國一個「加油站」而已？
未來，俄羅斯將淪為中國一個「加油站」而已？
俄羅斯的經濟現狀究竟如何？儘管受西方制裁，但俄羅斯在能源市場收入頗豐。同時，也有觀點認為，莫斯科很快就會耗盡現金，從長期來看，其影響力將大幅下降。
經濟
2022年9月13日
2022年9月13日
01:55 分鐘
普丁與艾爾多安会晤 雙方欲加強經貿合作
普丁與艾爾多安会晤 雙方欲加強經貿合作
土耳其總統艾爾多安和俄總統普丁在索契舉行了長達幾個小時的會晤，雙方決定在多個領域加強合作，土耳其今後會以盧布結算俄羅斯的天然氣供應。
政治
2022年8月6日
2022年8月6日
顯示更多
廣告