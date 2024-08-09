盜賣人體屍骨 中國多地殯儀館涉案

根據《澎湃新聞》等多家中國媒體報導，山西奧瑞生物材料有限公司在2015年到2023年間從四川、廣西、山東等地非法購買遺體、殘肢，並加工成「同種異體骨植入材料」。警方調查材料顯示，此案涉及75名嫌疑人、多家醫院以及7處殯儀館或火葬場。

（德國之聲中文網）此案最初由中國律師易勝華在新浪微博上披露。他公開的一系列警方、檢方案件材料顯示，此案嫌疑人蘇某某"先後以承包、入股、派人入駐等方式，控制四家殯儀館的火化場。隨後指使其安排在火化場的人員盜竊屍體，並在火化車間內對屍體粗暴肢解後，運回其公司，部分屍體在其公司內肢解，蘇某某供述上述四家火化場共向其公司提供4000餘具人體骨骼。"

山東青島大學附屬醫院肝髒病中心、廣西桂林醫學院等醫療機構也在涉案名單中。據案件材料顯示，早在2023年9月，國家審計署就在專項審計中發現，桂林醫學院解剖教研室的一名實驗員"在明知桂林市、平樂縣、永福縣殯儀館提供給桂林醫學院解剖教研室的大部分屍體為盜竊所得的情況下，仍然同意以每具900元的價格購買屍體並達成協議並加蓋桂林醫學院公章"，隨後以每具1萬元的價格將322具人體骨骼倒賣給山西奧瑞公司用於製造"同種異體骨植入材料"，非法牟利。

所謂同種異體骨植入性材料是指從其他人體（包括屍體）中提取的骨骼組織，用於移植到患者體內。其主要用途包括骨折修復、脊柱融合、骨缺損填充、醫療美容等手術。根據市場調研機構沙利文(Frost & Sullivan)今年4月發布的《中國骨修復材料市場獨立研究報告》，中國對骨修復材料存在巨大的需求，每年有約200萬例骨科手術需要使用骨修復材料，預計到2028年，中國骨修復材料市場規模將增長至76.8億元。而此次案發的山西奧瑞就是同種異體骨修復材料的重要廠商之一。

根據國家審計署太原特派辦的審計，山西奧瑞2015年至2023年間的營收合計達到3.8億元。警方在偵辦過程中查封涉案公司人體骨骼原材料、半成品18余噸，成品34077個。目前，太原警方已經將案件移交太原市檢察署審查起訴。在接受《澎湃新聞》採訪時，檢方表示，此案涉及面廣、尚未辦結，"具體案情不便透露"。

同種異體骨植入性材料主要用途包括骨折修復、脊柱融合、骨缺損填充、醫療美容等手術 圖片來源： dpa/picture alliance

爆料微博被刪帖

在知乎等中國社媒平台上，許多網民都以"人神公憤、天理難容"評論這條新聞，認為"火葬場已經是暴利了，還干這種事，真是爛透了。"還有網民對逝者家屬連親人骨灰都不能完整獲得感到可悲。另外也有不少網民懷疑"可能只曝光了一小部分"。

最初爆料的律師易勝華也在微博上對此案感到憤怒。他表示自己並沒有經手此案，而是在和一名同行交流時得知。"尤其令我絕望的是，現行法律居然最多只能給這些人三年以下的處罰！而且還沒有罰金刑！這樣的暴利，這麼輕的處理，該會有多少人以身試法啊！"易勝華認為，在"死者為大"的中國傳統文化下竟然發生這樣的案件，既說明監管部門嚴重失職，也說明現行法律還存在很大漏洞。

值得注意的是，易勝華最初的爆料微博已經不可見。他本人發微博表示，已經接到北京市司法局來電，"和我探討曝光未決案件情況是否適當的問題"。

（綜合報導）

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