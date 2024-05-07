盛大儀式下 普丁開始第五任期

俄羅斯總統普丁宣誓就職，再次連任六年。在周二的就職典禮上，普丁提出可以同西方對話，不過，俄羅斯將繼續走自己的路線。莫斯科正在展出從烏克蘭戰場擄掠的裝甲戰車，並將於周四舉行大規模的勝利日閱兵式。

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普丁開始第五任期之際，提出可以同西方對話。"俄羅斯並不拒絕同西方對話"，他周二（5月7日）宣誓就職後，在電視直播的演說中說道。數千名賓客聚集在大克里姆林宮--政府及議會成員等。普丁說，西方可以選擇，是否繼續以進攻性的姿態應對和遏制俄羅斯。

他同時強調，俄羅斯將繼續走自主的道路。普丁稱，連任總統是對自己路線的肯定，也包括兩年前開始的對烏克蘭戰爭。他表示樂觀，稱俄羅斯將戰勝現有的問題，需要的是團結一致。"我們將獲勝"，他如此結束演說。

美國、英國、加拿大以及包括德國、波蘭、捷克在內的多數歐盟國家未派代表參加普丁的就職典禮。

在宣誓誓詞中，普丁誓言作為總統捍衛公民權利和憲法。然而，民權人士指責普丁迫害異見人士，壓制政治反對派和獨立媒體。已故反對派人士納瓦爾尼的遺孀納瓦爾娜亞發表影片訊息說，普丁過去的任期是被一場血腥而無意義的戰爭以及對國內的政治壓制浸染的。四年前，普丁專門修憲，以確保自己可以繼續連任。按照此前的憲法，普丁無法再次連任。

第五任期：普丁稱，連任是對自己政策路線的肯定，包括對烏克蘭戰爭 圖片來源： Kremlin.ru via REUTERS

71歲的普丁已主掌俄羅斯政治24年。3月，他在總統選舉中獲得創紀錄的87%的支持率。不過，選舉卻受到存在欺騙和操縱的指責。批評認為，沒有一位真正的反對派候選人獲准參選。

周二直播的畫面上，普丁離開克里姆林宮內的辦公室，乘坐國產專車抵達舉行就職典禮的大克里姆林宮，經過一排排的賓客，宣誓就職。之後，他檢閱在雨夾雪天氣下列隊的總統衛隊。天氣預報稱，這是25年莫斯科最寒冷的5月7日。最後，普丁在克里姆林宮教堂參加東正教主教基裡爾主持的儀式。

按慣例，總統就職後，將解散政府，並任命新總理，後者將組建內閣。

營造盛大氣氛下的一周

周二的就職典禮，還僅是這周盛大儀式中的一場。周四，俄羅斯還將舉行勝利日閱兵，將有數千名士兵參加，並展出坦克技術、導彈等。普丁將發表講話。

據俄羅斯媒體報導，有八位外國元首將出席閱兵式。除前蘇維埃共和國白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦總統外，古巴、幾內亞比紹和寮國元首也受到邀請。

通過閱兵式，莫斯科不單想要彰顯軍事力量，還想表明並未在國際上被孤立。

莫斯科展出的烏克蘭戰場戰利品 圖片來源： Sergei Bulkin/picture alliance/dpa/TASS

為迎接閱兵式，莫斯科自5月1日以來還正式展出了從烏克蘭戰場上掠奪的戰利品。許多民眾前往觀看。

戰利品中，除來自英國、美國、法國、澳洲以及烏克蘭的戰車裝甲車外，還有一輛德國產的獵豹2主戰坦克和一輛黃鼠狼步兵戰車。

就在周一，俄羅斯還加強了對西方的威脅聲調，下令在烏克蘭附近進行戰術核武器演練。克裡姆林宮称，這是由於西方政治領導人有關可能向烏克蘭部署軍隊的表態。

（德新社、法新社、路透社）

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