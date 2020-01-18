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的黎波裡
利比亞首都、最大城市、經濟中心。
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深度報導
周日柏林會議：成為邁向利比亞和平的第一步？
周日柏林會議：成為邁向利比亞和平的第一步？
抱著實現地區穩定的希望，德國政府邀請利比亞交戰雙方及其境外支持者於周日（1月19日）在德國總理府舉行國際會議。然而，這次柏林會議對於這個北非國家的政治進程究竟能有多大影響呢？
政治
2020年1月18日
2020年1月18日
「海豹」截獲「晨曦」-美國為的黎波裡挽回顏面
「海豹」截獲「晨曦」-美國為的黎波裡挽回顏面
美國為陷入困境的利比亞政府助了一臂之力。美國特種部隊在公海突擊截獲了利比亞反政府武裝輸出原油的"晨曦"號。其它西方國家也以多種方式支持利比亞的安全力量。
2014年3月18日
2014年3月18日
政府軍坦克現身的黎波裡街頭
政府軍坦克現身的黎波裡街頭
2013年11月18日
2013年11月18日
黎巴嫩全國哀悼爆炸事件遇難者
黎巴嫩全國哀悼爆炸事件遇難者
2013年8月24日
2013年8月24日
黎巴嫩再次發生汽車爆炸事件 數百人受傷
黎巴嫩再次發生汽車爆炸事件 數百人受傷
2013年8月23日
2013年8月23日
利比亞欲暫時關閉同埃及、突尼斯邊界
利比亞欲暫時關閉同埃及、突尼斯邊界
2013年2月12日
2013年2月12日
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