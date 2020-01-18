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的黎波裡

利比亞首都、最大城市、經濟中心。

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Konflikt in Libyen | Kämpfe

周日柏林會議：成為邁向利比亞和平的第一步？

周日柏林會議：成為邁向利比亞和平的第一步？

抱著實現地區穩定的希望，德國政府邀請利比亞交戰雙方及其境外支持者於周日（1月19日）在德國總理府舉行國際會議。然而，這次柏林會議對於這個北非國家的政治進程究竟能有多大影響呢？
政治2020年1月18日
Libyen / Nordkoreanischer Tanker

「海豹」截獲「晨曦」-美國為的黎波裡挽回顏面

「海豹」截獲「晨曦」-美國為的黎波裡挽回顏面

美國為陷入困境的利比亞政府助了一臂之力。美國特種部隊在公海突擊截獲了利比亞反政府武裝輸出原油的"晨曦"號。其它西方國家也以多種方式支持利比亞的安全力量。
2014年3月18日
Libyan soldiers, one on an armoured personnel carrier (APC), deploy in a Tripoli's neighborhood after militias were ordered to leave the capital following deady weekend clashes on November 18, 2013. The unrest was the deadliest in the capital since the uprising and erupted when the former rebels from Misrata opened fire on protesters, triggering the clashes that killed at least 43 people and wounded 450. AFP PHOTO/MAHMUD TURKIA (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images)

政府軍坦克現身的黎波裡街頭

政府軍坦克現身的黎波裡街頭

2013年11月18日
Lebanese women light candles during a vigil of Peace festival held by the Lebanese Red Cross in Downtown Beirut, Lebanon, Friday Aug. 23, 2013. Lebanon, a country that suffered its own 15-year civil war from 1975 to 1990, has an explosive sectarian mix of Sunni and Shiite Muslims, Christians and Palestinian refugees, as well as deep divisions between pro- and anti-Syrian factions.(AP Photo/Hussein Malla) pixel

黎巴嫩全國哀悼爆炸事件遇難者

黎巴嫩全國哀悼爆炸事件遇難者

2013年8月24日
Smoke is seen above people gathering outside a mosque on the site of a powerful explosion in the northern Lebanese city of Tripoli on August 23, 2013. Two powerful explosions killed several people: one rocked the city centre near the home of outgoing Prime Minister Najib Mikati, the second one struck near the port of the restive city with a Sunni Muslim majority. The explosions come a week after a suicide car bombing killed 27 people in a Beirut stronghold of the Lebanese Shiite movement Hezbollah, which is fighting alongside Assad's forces. AFP PHOTO IBRAHIM CHALHOUB (Photo credit should read IBRAHIM CHALHOUB/AFP/Getty Images)

黎巴嫩再次發生汽車爆炸事件 數百人受傷

黎巴嫩再次發生汽車爆炸事件 數百人受傷

2013年8月23日
Grenzgebiet zischen Tunesien und Libyen, 08.08.2011; Copyright: DW/Khedir Mabrouka

利比亞欲暫時關閉同埃及、突尼斯邊界

利比亞欲暫時關閉同埃及、突尼斯邊界

2013年2月12日